به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بهادری در برنامه تلویزیونی الدوز شبکه استانی آذربایجان غربی رهاسازی آب سده ها و لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه را در کمک به تثبیت شرایط آب نتیجه بخش دانست و افزود: پروژه اتصال زرینه رود به رودخانه سیمینه نیز با تجهیز کارگاههای حفاری به سرعت در حال اجرا است و در رساندن آب به بستر اصلی آب دریاچه بسیار موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: آغاز روند کاهشی سطح آب دریاچه ارومیه به 2 دهه گذشته باز می گردد که با آغاز بکار دولت تدبیر و امید برای نخستین بارطرح جامعی که قابلیت اجرایی داشته و مراحل اجرا نیززمانبندی شده است تدوین شد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اعلام کرد:طرح احیای دریاچه ارومیه یک برنامه اجرایی با دوره 10 ساله است که در آن پروژه ها بااولویت بندی و زمانبندی مشخص توسط دستگاههای اجرایی مربوطه اجرا خواهند شد.

لزوم کاهش 40 درصدی مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

بهادری ادامه داد:هدف اصلی این طرح بازگشت تراز آب دریاچه ارومیه به شرایط اکولوژیک آن در تراز 10/1270 سانتی متر است و این مهم نیز با همراهی وهمکاری مردم و دستگاههای اجرایی امکان پذیر است.

مسئول ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه گفت:عزم مسئولین برای احیای این دریاچه بسیار جدی است و با پیگیریها و دستورات رئیس جمهورو همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در آخرین روزهای سال گذشته در خصوص حفاظت ازعرصه های طبیعی امید به آینده روشن برای دریاچه را در سایه الطاف خداوندی بیش از پیش ساخته است.

وی یاداور شد: دولت برای نجات این دریاچه تمامی امکانات را بسیج کرده و د رسال اول طرح احیا بالغ بر هزار و 400 میلیارد تومان بودجه تصویب کرد که در قالب 79 پروژه اولویت دار اجرایی توسط دستگاههای اجرایی ملی و استانی تحت پوشش وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمانها هزینه می شود.

بهادری کاهش میزان مصرف آب را از مهمترین برنامه های احیای دریاچه عنوان کرد و افزود: برای احیا دریاچه باید در تمامی بخش های میزان مصارف آب در حدود 40 درصد کاهش یابد و برای این منظور نیز مشارکت عمومی مردم بسیار ضروری است.