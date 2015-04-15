تعلیق عمره با حکمت و مصلحت توام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی روز چهارشنبه در حاشیه همایش اختتامیه طرح مدیریت جهادی که با حضور معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌ها در مجتمع فرهنگی ولایت مشهد برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران پیرامون لغو عمره گفت: مادامی که مشکل فرودگاه جده حل نشده و به جرایم دو نفر متعدی رسیدگی نشود و به سزای عملشان نرسند به نظر می‌رسد این تعلیق با حکمت و مصلحت توام است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین در جمع معاونان فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور نیز با اشاره به حمله عربستان به یمن اظهار کرد: برای جهانیان روشن است که نفس طاغوت، حاکمان وهابی عربستان هستند.

حجت‌الاسلام خاموشی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب با حساسیت بالای دینی و انقلابی که دارند در فرمایشات اخیرشان با قدرت‌های پوشالی منطقه برخورد کردند.