تخصیص منابع راه سازی متناسب با محرومیت استان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میر شفیع بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی مسائل راه های روستایی اردبیل، نیر، نمین و سرعین تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا پایان فصل مالی سال جاری آسفالت روستاهای بالای ۵۰ خانوار را به اتمام برساند.

وی با اشاره به بدهی هفت هزار میلیارد ریال این وزارت خانه به پیمانکاران، ابراز امیدواری کرد با پرداخت بخشی از این مطالبات پروژه ها پیش روی مطلوبی در سال جاری داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شاخص های تخصیص اعتبار بر اساس محرومیت هر منطقه است، اضافه کرد: محرومیت به ویژه در مناطق مرزی شامل آذربایجان غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی قابل توجه بوده و حتی از میانگین کشوری سطح برخورداری پایین تر است.

میر شفیع در خصوص وضعیت تخصیص قیر به این وزارت خانه گفت: با وجود اینکه تخصیص قیر کم بوده اما تلاش شد ۸۰ درصد نیازها پاسخ گیرد و در مناطق محروم کار راه سازی باید بیشتر مورد توجه باشد.

وی مکانیزم تخصیص قیر را بر اساس اعتبار مصوب پروژه در شهرها عنوان کرد و افزود: قیر را نمی توان در جایی که پروژه تعریف نشده و اعتبار ندارد اختصاص داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که برای تامین قیر در شهرها باید ابتدا و انتهای هر پروژه، تعهدات و پیمانکار مشخص شود و پس از آن تخصیص قیر به سادگی و بدون تشریفات خاص انجام می شود.

این مسئول گفت: اگر احساس شود در شهرها مسئولان استانی و فرمانداران جدیتی نسبت به اجرای پروژه ها دارند وزارت راه و شهرسازی حمایت لازم را به عمل خواهد آورد.

وی در خصوص پروژه های استان اردبیل با بیان اینکه در گرمی، خلخال و کوثر عقب ماندگی بیشتری مشاهده می شود، ادامه داد: در مشگین شهر، اردبیل، نیر و سرعین نیز روکش راه های قبلی یک ضرورت است.

میر شفیع معتقد است مسئولان این استان باید تمامی ظرفیت خود را به کار گیرند و در عین حال از مشارکت مردمی در پروژه ها استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجرای هزار کیلومتر راه با مشارکت مردم و دهیاری ها در سطح کشور، تصریح کرد: خود دهیار می تواند بدون تشریفت اداری با اداره راه تفاهم نامه امضا کرده و نسبت به اجرای پروژه راه سازی مشارکت کند.

میر شفیع تاکید کرد: در چنین فرآیندی بدون اینکه بحث مناقصه پیش آید قیر از سوی راه و شهرسازی تامین می شود.

این مسئول به ضرورت ایمن سازی و راهداری نیز تاکید کرد و گفت: کار اصلی راهداران نه در زمستان بلکه در تابستان با هدایت‌ آب های سطحی و ریزش برداری و مسائلی از این قبیل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اذعان به اینکه ورود بخش خصوصی و مشارکت مردمی در پروژه ها قویا دنبال می شود، اضافه کرد: باید همیاری با دهیاران افزایش یابد.

میرشفیع ایمنی راه های روستایی را رو به بهبود دانست و گفت: به طور میانگین میزان تلفات در جاده های روستایی ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تلفات جاده های اصلی و فرعی به عابر پیاده و موتورسوار مربوط است، اضافه کرد: با آشکارسازی وسایل نقلیه روستایی و شناسایی مناطق پر خطر می توان ایمنی راه های روستایی را ارتقا بخشید.

این مسئول با تاکید به اینکه وزارت راه و شهرسازی خیلی نمی تواند در هندسه راه ها سرمایه گذاری کند، اضافه کرد: در آشکار سازی می توان از شبرنگ و علائم هشداردهنده استفاده کرد.

در پایان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی شش هزار تن قیر و ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی چهار محور در چهار شهرستان این استان اختصاص دهد.

مقرر شد این مبلغ صرف بهسازی مسیر ارتباطی ثمرین در اردبیل، نیر- کورائیم، سرعین- اردبیل از سمت ارجستان و نمین – عنبران شود.