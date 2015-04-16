به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران، پیمان انتظام از ایمن سازی هوشمند برای ۲۶ میلیون بشکه نفت در مخازن پایانه نفتی خارک خبر داد و با بیان اینکه این پروژه با استفاده از توان و دانش فنی کارشناسان داخلی اجرا شده است، گفت: این پروژه یکی از بزرگترین و مهمترین پروژههایی است که در سطحی وسیع، تأسیسات ذخیرهسازی یکی از بزرگترین پایانه های نفتی دنیا را پوشش میدهد.
وی با اعلام این که پیش بینی می شود این پروژه در مدت دو سال انجام پذیرد، افزود: با اجرای این پروژه خارک مجهز به یکی از کارآمدترین تاسیسات اعلام و اطفاء حریق خواهد شد.
انتظام با تاکید بر این که طراحی این پروژه مبتنی بر کپیبرداری از هیچ نمونه مشابه دیگری نیست، افزود: مدلسازی وضع تأسیسات ذخیرهسازی خارک نتیجه بهرهگیری مستقیم از استانداردها و دستورالعملهای طراحی است که از تجربه های بسیار ارزشمند بارها اطفای حریق مخازن خارک در جریان حمله های هوایی جنگ تحمیلی و همچنین اطفای حریق پس از حوادث غیرمترقبه و قهری در تاریخ ٥٥ ساله بهرهبرداری از تأسیسات یادشده بدست آمده است.
جانشین مدیر مهندسی و ساختمان و رئیس امور مهندسی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: بر اساس این طراحی، در جریان اطفاء، از سرایت حریق به مخازن جانبی بیشتر به نحو اثر بخشی پیشگیری می شود. ضمن اینکه با تجهیز این سیستم به سامانههای روزآمد کنترل هوشمند ضمن اطلاعرسانی بسیار فوری به تیمهای اطفا، تا زمان حضور این گروهها بطور خودکار عملیات اطفا با دقتی مثالزدنی آغاز شده و از دقایق طلایی که در علوم اطفا حریق مطرح است نهایت استفاده را ببریم و نسبت به اطفا کامل یا جلوگیری از توسعه زود هنگام حریق جلوگیری می شود.
انتظام تاکید کرد که هزینههای بسیار سنگین ناشی از کاهش ظرفیت ذخیرهسازی در یک پایانه نفتی تنها شامل هزینه بازسازی مخزن نمی شود و افزود: هزینههای تأمین و اجاره مخزن جایگزین که بتواند فرآیند صادرات پایدار و مطابق با برنامه را محقق کند، خسارتهای احتمالی ناشی از محقق نشدن بعضی تعهدها به مشتریان در روزهای اولیه از دست دادن ظرفیت ذخیرهسازی و در عین حال هرز رفتن نفت خام در نتیجه حریق جزو اصلیترین خسارتهای ناشی از کاهش ظرفیت ذخیرهسازی است.
وی یادآور شد: اجرای این پروژه در ارتقا قابلیت اطمینان و عملکرد پایدار پایانه خارک موثر است و در ادامه گفت: بهرهبرداران از این پروژه اعم از امور بینالملل وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانههای نفتی ایران برای جلب رضایت و اطمینان خاطر مشتریان فرصتها و اطمینان بیشتری خواهند داشت.
مجری سامانه هوشمند اطفاء حریق مخازن ذخیرهسازی نفت خام در جزیره خارک اظهار امیدواری کرد که پس از تامین اعتبار اجرایی پروژه که بالغ بر ١,٤ میلیارد ریال است، پروژه در حداقل زمان ممکن به انجام برسد.
انتظام با اعلام این که اجرای این پروژه روی همه مخازن ذخیره سازی موجود در جزیره خارک اجرا می شود و افزود: با اجرای این پروژه ظرفیت ذخیره سازی بیش از ٢٦ میلیون بشکه نفت ایمن سازی هوشمند می شود.
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