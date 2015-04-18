انفاق اقلام اصلی خوراکی در بین ۴۰ هزار نیازمند اصفهانی

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقلامی که بین نیازمندان اصفهانی توزیع شد، اظهار داشت: برنج، مرغ، گوشت، حبوبات، ماکارونی، رب، سویا، پوشاک و کفش از اقلامی بود که بین خانواده های نیازمند از جمله بی سرپرست، بد سرپرست، معلولین، سالمندان و خانواده زندانیان توزیع شد.

وی هدف از این اقدام را نهادینه کردن وترویج فرهنگ انفاق بیان کرد و افزود: یک هزار و ۴۹ نفر از اعضا، داوطلبان و خیران با اهدای کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد و۶۰۰ میلیون ريال در اجرای این طرح مشارکت کردند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه سازمان داوطلبان حلقه اتصال نیاز نیازمندان و توان توانمندان است، تصریح کرد: با مشارکت ۹۳۵ سازمان، ارگان و نهادهای دولتی، شرکت ها و کارخانه‌های خصوصی استان کمک های نقدی و غیر نقدی به ارزش دو میلیارد و ۶۰میلیون ريال به اجرای این طرح اختصاص یافت.

وی گفت: پرسنل جمعیت هلال احمر اصفهان نیز با اهدای مبلغی از حقوق خود در این طرح خداپسندانه شرکت کردند.

سلیمی اظهار داشت: در این طرح ۱۰ هزار سبد غذایی به ارزش بالغ بر هفت میلیارد و ۳۶۰میلیون ريال در بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

وی اضافه کرد: با همیاری و مشارکت داوطلبان، خیران و پرسنل جمعیت پس از نیازسنجی و شناسایی افراد نیازمند ۱۰ هزار سبد عیدانه در مناطق محروم در بین نیازمندان توزیع شد.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام کرد: با استقرار صندوق‌های کمک های مردمی در مساجد و پایگاه های داوطلبان مبلغ ۶۵ میلیون ريال جمع آوری شد.