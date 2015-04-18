آغاز پخش مسابقه تلویزیونی «نیرو به توان دو»

به گزارش خبرنگار مهر، «نیرو به توان دو» یک مسابقه علمی عملیاتی برای خانواده‌های ایرانی است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای با هدف ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه به ویژه در مصرف برق تولید شده است.

این مسابقه به سفارش گروه فرهنگ و خانواده شبکه دو تولید شده و در آن دو گروه متشکل از پدر، مادر و فرزندان در کنار چهره‌های فرهنگی و هنری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

«نیرو به توان دو» در استودیویی به وسعت بیش از یک هزار متر مربع ضبط می‌شود و از این جهت بزرگ‌ترین مسابقه استودیویی تلویزیونی به شمار می‌رود.

این مسابقه با ۶ دوربین فول اچ دی تصویر برداری می‌شود و در دکور آن از جلوه‌های ویژه میدانی استفاده شده است.

در هر قسمت «نیرو به توان دو» یک بازیگر و یا خواننده سر‌شناس کشور در کنار خانواده‌ها حضور خواهد داشت.

این مسابقه تلویزیونی شنبه و یکشنبه هر هفته از ساعت ۲۱:۴۰ روی آنتن می‌رود.