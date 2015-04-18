فرهنگ سازی جایی در مراسم های شهرداری آبادان ندارد

یسری خلف دریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به طور تقریبی طی پنج ماه گذشته به دنبال تهیه نشریه برای شورای اسلامی شهر آبادان بودیم تا از این طریق فعالیت های انجام شده شورا به مردم اطلاع رسانی شود.

وی افزود: قصد داشتیم نشریه شورای اسلامی شهر آبادان را هر شش ماه یکبار منتشر کنیم. پیگیری های زیادی را در این خصوص داشتیم ولی به دلیل اینکه بودجه شورا بسیار محدود بود اجرای آن محقق نشد. درخواستی را به شهرداری در این باره داشتیم ولی متاسفانه سنگ اندازی های بسیاری شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان با بیان اینکه نامه درخواست نشریه چندین مرتبه در شهرداری این شهر مفقود شد، گفت: شهردار نامه را به پرسنل تحت امر خود ارجاع می داد و مشکلات دیگری به وجود آمد که در نهایت با مخالفت وی مواجه شد و اینگونه اظهار می کرد که برای این اقدام بودجه ای نداریم. این موضوع در حالی صورت می گرفت که هزینه تهیه نشریه شورا بسیار پایین بود و تیراژ آن نیز بالا نبود.

دریس اضافه کرد: در ایام نوروز ۹۴ شهرداری آبادان کتابچه ای را در اختیار مهمانان نوروزی قرار داده بود که حجم زیادی داشت. صفحه آرایی گرانقیمتی داشت و تیراژ آن بالا بود. برای تهیه و چاپ این کتابچه بدون اینکه از شورا اجازه ای کسب شود اقدام شده و همچنین مشخص نیست هزینه های آن از کجا تخصیص داده شده است.

وی بیان کرد: ممکن است هزینه تهیه و چاپ کتابچه نوروزی شهرداری در بودجه در نظر گرفته شده باشد ولی لازم بود مشورتی در خصوص محتوا با شورا صورت می گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به محتوای کتابچه نوروزی شهرداری آبادان توضیح داد: محتوای کتابچه نوروزی ۹۴ شهرداری آبادان مربوط به پروژه های سال ۹۳ بود که این موضوع نشان می دهد شهرداری آبادان در سال ۹۳ پروژه عمرانی چندانی نداشته است که به آن افتخار کند.

دریس با بیان اینکه شهرداری آبادان در مباحث فرهنگی با کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی این شهر هماهنگی ندارد، تاکید کرد: به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان، دغدغه های زیادی را در خصوص مباحث فرهنگی داشته ام و بسیاری از موارد را با معاون فرهنگی شهرداری آبادان مطرح کردم که بعضا با مخالفت شهرداری آبادان مواجه می شد. در برخی از مواقع طرحی در اختیار شهرداری آبادان قرار می دادیم که اجرا نمی شد و یا بدون مشورت با شورا اقداماتی را انجام می دادند و همچنین مبحثی را بدون اینکه در شورا لایحه کنند و سپس مصوبه را بگیرند، اجرا می کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی آبادان شورای اسلامی شهر آبادان گفت: اگر قرار است هزینه ها فقط صرف برگزاری مراسم های جشن شود پس فرهنگسازی کجای این مباحث قرار دارد؟ و ثابت شد در مراسم هایی که توسط شهرداری آبادان برگزار می شود فرهنگسازی جایی ندارد و خیلی پرنگ نیست.

دریس عنوان کرد: شهرداری آبادان بدون هماهنگی با شورای اسلامی این شهر اقدامات زیادی را انجام می دهد. یکی از مباحثی که تاکید بسیاری بر روی اجرای آن داشتیم، تفاهمنامه بین شورا، شهرداری و صدا و سیمای مرکز آبادان بود که از طریق صدا و سیما بتوانیم پیام های شهروندی را منتقل کنیم.

وی در همین خصوص ادامه داد: این موضوع متاسفانه با مخالفت شهردار آبادان مواجه شد و نتواستیم این تفاهمنامه را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آبادان تاکید کرد: به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر آبادان وظیفه داریم تخلفات شهردار آبادان را به رئیس شورا نامه نگاری کنیم و وی به شهردار برای انجام مراحل قانونی گوشزد کند که البته شهردار آبادان بار دیگر نیز به روند خود ادامه می دهد و همچنین یکی از مباحثی که به شهردار آبادان اعتراض داریم همان عدم برنامه پذیری وی از جانب شورا است.