گل محمدی جایگزین مناسبی برای محصولات پر آب بر در قم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمد رضا طلایی در مراسم گلاب گیری که با حضور معاون برنامه ریزی استاندار قم در مزرعه کشت و صنعت آب شیرین قم برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه در زمینه آب در استان قم در شرایط بحرانی قرار داریم و با چالش‌های بسیار زیادی در این خصوص مواجه هستیم، تغییر الگوی کشت در دستور کار جدی سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از کشت‌هایی که می‌تواند جایگزین کشت‌های پرآب بر در استان باشد، کشت گل محمدی است که در استان قم در حال حاضر ۶۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی داریم که از این میزان ۱۵ تا ۲۰ هکتار به بار نشسته و به بهره برداری رسیده است و انشاالله در سال آینده بقیه این میزان نیز به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه در استان قم تا سقف ۱۵۰۰ هکتار افزایش سطح زیر کشت گل محمدی را در برنامه داریم، بیان داشت: با کارهای ترویجی که انجام می‌دهیم سطح زیر کشت گل محمدی در استان قم رو به توسعه است.

وی اضافه کرد: کشت گل محمدی مزایای بسیار خوبی در استان قم دارد چرا که نیاز آبی گل محمدی بسیار پائین است و بزرگ‌ترین حسن گل محمدی این است که زمانی نیاز به آب دارد که زارعت از آب افتاده و باغات نیز دیگر نیازی به آن ندارند، لذا در جهت افزایش درآمد کشاورز می‌تواند تأثیر خوبی داشته باشد.

طلایی در ادامه گفت: از سوی دیگر به دلیل شرایط اقلیمی که استان قم نسبت به استان‌های همجوار از جمله اصفهان دارد، گل محمدی زود‌تر به دست می‌آید، همانطور که مشاهده می‌کنید در این مزرعه عملیات گلاب گیری در حال انجام است در صورتی که در کاشان هنوز گل‌های محمدی در مرحله غنچه هستند، این موضوع از نظر قیمتی هم به نفع تولید کننده است، چرا که می‌تواند یک محصول نوبرانه را به بازار عرضه کند.

وی افزود: مجموعه عوامل فوق باعث شده به این نتیجه برسیم که گل محمدی جزو کشت‌هایی است که در استان قم می‌تواند جایگزین کشت‌های پرآب بر باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: موضوع دیگری که مورد توجه جدی سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد، ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با گل محمدی در استان قم است، تولید عرقیجات با یک برند معتبر و کیفیت بسیار بالا می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده شود.

گفتنی است، سطح زیر کشت گل محمدی در مزرعه کشت و صنعت آب شیرین قم بیش از ۲ هکتار است.