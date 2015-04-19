به گزارش خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه در پایان جلسه شورای مرکزی این حزب با اشاره به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جنگ وخونریزی در یمن اظهار داشت: سازمان ملل در مورد یمن دچار تناقض شده زیرا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کشتار مردم بیگناه و زنان و کودکان توسط جنگنده‌های عربستان را نقض حقوق بشر می‌داند ولی شورای امنیت آن که تحت نفوذ قدرتهای سلطه‌گر دنیاست دست حکومت جنایتکار عربستان را در کشتار مردم بیگناه باز گذاشته و برای ارتش و نیروهای مردمی در دفاع از کشورشان محدودیت ایجاد می‌کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با حمایت از سخنان دبیر کل حزب الله لبنان کشورها و ملتهای اسلامی را به مقابله با دولت کودک‌کش عربستان دعوت کرد وافزود : دولت عربستان بخاطر عدم پایبندی به ارزشهای اسلامی و مزدوری آمریکا و صهیونیسم با حمایت و پشتیبانی از تروریستهای تکفیری در به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه سوریه، عراق، یمن و بحرین نه تنها لیاقت اداره حرمین شریفین توسط وهابی‌ها را ندارد بلکه خطری برای حیات معنوی وهویت تاریخی مکه و مدینه این مرکز ثقل جهان اسلام محسوب می‌گردد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با حمایت از نامه ۲۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار انتشار برداشت هیئت ایرانی از بیانیه لوزان شد و تصریح کرد: دولت با انتشار این فکت شیت زمینه همدلی بین ملت و دولت را فراهم می‌سازد.

وی همچنین با اشاره به روز ارتش و سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تنها ارتشی که توسط فرماندهی فقیه و مجتهدی عادل در دنیا اداره می‌شود قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این افتخار موجب شده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اقتداری بی نظیر در منطقه برخوردار گردند.

حبیبی تاکید کرد: امروز ارتش و سپاه ضامن امنیت مسلمانان در منطقه و سدی عظیم در برابر تهدیدات خارجی علیه ایران و دیگر کشورهای اسلامی منطقه‌اند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اجلاس وزرای دفاع شانگهای و همکاری امنیتی ایران و روسیه و چین بیان داشت: این همکاری در آینده می تواند ضمن جلوگیری از دخالت بیگانگان در منطقه خاورمیانه و آسیا ضریب امنیتی کشورهای ضد استکبار را بالا ببرد.

حبیبی با اشاره به ورود اصلاح‌طلبان به مسائل انتخابات، دولت را از طرح زود هنگام بحثهای انتخاباتی برحذر داشت و افزود: عده‌ای در تلاشند مشکلات تورم و اشتغال و رکود را که مهمترین دغدغه مردم است تحت الشعاع موضوعات حاشیه‌ای و دعوا سر صحت و سقم خاطرات منتسب به بیت امام (ره) قرار دهند تا گفتمان انتخاباتی از گفتمان اصلی انقلاب منحرف شود.

وی ضمن تأکید بر لزوم تبیین وجود و نحوه مصرف پولهای کثیف در انتخابات برای مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم کشور افزود: مشغول کردن مردم به این نوع ادعاهایی که اثبات آن مدتها ذهن مردم را مشوش می‌سازد به ضرر فضای سالم انتخاباتی است باید در سیاستهای انتخاباتی که در مجمع تدوین و پیشنهاد می‌شود و در قانون انتخابات این مشکل حل شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی پیروزی اصولگرایان و نیروهای انقلاب در انتخابات شورایاری‌های تهران را تبریک و نشانه‌ای از همگرایی موفقیت‌آمیز آنان در عرصه اجتماعی دانست و تأکید کرد: نیروهای انقلاب باید در شورایاری‌ها زمینه تحقق جامعه‌سازی اسلامی را فراهم سازند.

وی در پایان از عدم مدیریت قیمتها در آغاز سال و آسیب دیدن اقشار ضعیف در آزادسازی قیمت نان به عنوان عوامل ناراضی کننده مردم یاد کرد و اظهار داشت: مسئولیت دستگاههای حمایتی به ویژه کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی در توجه و رسیدگی به محرومان در سال جاری بیشتر از گذشته خواهد بود.