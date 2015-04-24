به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی شورای شهر را ریشه مدیریت شهری دانست و گفت: هر چه تعامل بدنه شهرداری با شورا بیشتر شود اجرای ماموریت ها روان تر دنبال می شود.

وی اجرای سرفصل های برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران را یکی دیگر از برنامه های خود در سال 94 عنوان کرد و افزود: برش سالانه از دیگر موضوعاتی است که به طور جدی و فعالانه در دستور کار قرار دارد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران درباره ورود شهرداری به پروژه مصلی به ارائه توضیحاتی به شهرنوشت پرداخت و گفت: ورود شهرداری به حوزه ساخت مصلی تهران بدون هماهنگی نبوده است. شهرداری بدون کسب اجازه وارد حوزه مصلی نمی شود و اگر این اتفاق افتاده نشان از آن دارد که اجازه این ورود را داشته است .

امانی با اشاره به سال همدلی و همزبانی اظهار کرد : پاسخ اظهارات و انتقادات صورت گرفته را از طریق شروع کار و تکمیل پروژه ای که 30 سال است دست اندرکاران و مردم را چشم انتظار گذاشته است، می دهیم.

وی با اشاره به شروع به کار مشاور در مصلی برای شناسایی نقاطی که باید شهرداری برای تکمیل آن ورود پیدا کند، افزود: انتخاب مازیار حسینی برای حضور در مصلی گواه آن است که این ماموریت تا چه اندازه برای شهرداری تهران اهمیت دارد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری هر کاری در مصلی انجام دهد با مسولین کنونی این مجموعه هماهنگ می کند و کدورت های پیش آمده مطمئنا برطرف شده و آنها با شهرداری همکاری خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری تهران تاکنون در مصلی کم کاری داشته است، اعلام کرد: شهرداری تهران تا پیش از این هیچ گونه مسئولیتی در ساخت و تکمیل مصلی نداشته است.

امانی همچنین گفت: در خصوص مصلی در تبصره 41 بند الف بودجه 94 شهرداری تهران به شهرداری اجازه داده است که به صورت کارگزاری در بخشی از مصلی که نیاز به تکمیل دارد ورود پیدا کند .

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه قرار نیست از منابع مالی شهرداری برای تکمیل مصلی استفاده شود، خاطرنشان کرد: از محل منافع و طرح های باقی مانده در محوطه مصلی قرار است منابع مالی تکمیل مصلی فراهم شود.