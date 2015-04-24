به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آناتولی، رئیس جمهور ترکیه در پیامی که به مناسبت ۲۴ آوریل (سالروز کشتار ارامنه توسط امپراطوری عثمانی) خطاب به کلیسای ارامنه ترکیه منتشرشد، با ابراز اینکه از تمامی وقایع تلخی که در گذشته برای ارامنه روی داده است اطلاع دارد، خواستار سهیم بودن در غم و مصیبتهای ارمنی ها شد.

در این پیام «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه ،خطاب به کلیسای ارامنه ترکیه نوشت: از تمامی میراث و یادگارهایی را که جمعیت ارمنی کشور در هر گوشه و کنار ترکیه بر جای گزارده است و همچنین خدمات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارزشمندی که چه در زمان امپراطوری عثمانی و چه حال برای جمهوری ترکیه انجام داده را به نیکی یاد می کنم.

اردوغان در این پیام که با جمله هموطنان عزیز ارمنی شروع می شود، خود را در تمامی غم و سختی های جمعیت ارامنه سهیم دانست و از مردم ترکیه خواست تا بدون توجه به تفاوت های قومی و دینی برای توسعه کشور بکوشند.

اردوغان همچنین دیروز که در مراسم افتتاحیه کنفرانس صلح که با حضور روسای جمهور، نخست وزیران و وزرای بیش از ۱۰۰ کشور جهان در استانبول آغاز شد و امروز نیز در چاناک کاله (تنگه داردانل) ادامه خواهد داشت، عنوان کرده بود که کسانی که بیطرفانه به دنبال تحقیق بر وقایع سال ۱۹۱۵ میلادی هستند، حتی می توانند از آرشیوهای نظامی ترکیه استفاده کنند.​