رئیس جمهور ارمنستان دعوت اردوغان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «سرژ سرکیسیان» رئیس جمهور ارمنستان دعوت «رجب طیب اردوغان» همتای ترک خود برای شرکت در صدمین سالگرد نبرد گالیپولی در اواخر آوریل را رد کرد.

اردوغان برای رهبران 102 کشور جهان برای شرکت در این راسم در 23 و 24 آوریل دعوت نامه فرستاده است که رعبران ارمنستان و آمریکا هم جز مدعوین هستند.

سرکیسیان با ارسال نامه ای به اردوغان نوشت: چند ماه قبل من با ارسال نامه ای از شما برای شرکت در مراسم یادواره کشتار ارامنه در 24 آوریل 2015 دعوت کردم که شما آن را رد کردید. ما رسم نداریم دعوت کسی را که به دعوت ما پاسخ نداده است قبول کنیم.

در سال ۱۹۱۴ نیروهای متفقین، به فکر تصرف تنگه داردانل افتادند اما با اعلام بی طرفی دولت عثمانی، حمله‌ای به آن صورت نگرفت. اما پس از ورود دولت عثمانی به جنگ، وینستون چرچیل که در آن زمان وزیر دریانوردی انگلستان بود، به نقش کلیدی این منطقه برای تسخیر استانبول اشاره کرد و در نهایت توانست نظر خود را به کابینه و ارتش انگلستان بقبولاند. هدف این نبرد به زانو درآوردن عثمانی و امکان ارتباط نزدیک‌تر با روسیه بود.

نخستین بار، در نوزدهم فوریه ۱۹۱۵، ناوگان دریائی مشترک انگلستان و فرانسه با محاصره منطقه، به مدت یک ماه نیروهای عثمانی مستقر در دو سوی تنگه را گلوله باران کردند. نبرد ۱۸ مارس، آخرین برگ این حمله بود که نتیجه را در پایان به سود عثمانی‌ها رقم زد. متفقین در این روز تمام نیروی خود را به کار بستند تا کنترل تنگه داردانل را به دست آورند اما با دفاع عثمانی‌ها، دست آخر هفت کشتی آنان در این روز غرق شد که منجر به عقب‌نشینی این نیروها شد.

متفقین برای جبران این شکست و اعاده حیثیت، تدارک نبرد همه جانبه‌ای را با حضور نیروی دریایی و زمینی دیدند. در ۲۵ آوریل، لشکر هفتاد هزار نفری متفقین، در جاناق قلعه پیاده شدند و آنان را ۱۰۹ ناو جنگی و صدها شناور دیگر از دریا حمایت کردند. این نبرد چندین ماه به طول کشید و با دفاع سرسختانه عثمانی‌ها روبرو شد. سرانجام، به دلیل تلفات سنگین، نیروهای متفق در ماه دسامبر آغاز به تخلیه منطقه کردند و کنترل منطقه در دست عثمانی باقی‌ماند.