به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد اختر دانش در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرکیاشهر با اشاره به اینکه پیام این جنگ شکست آل سعود و پیروزی مردم سرافراز یمن است گفت: جهان غربی که مدعی حقوق بشر است در برابر این جنگ سکوت می کند و هیچ موضعی نمی گیرد.

وی کشته و زخمی شدن ۵هزار از مردم مظلوم یمن را برای دولت عربستان شرم دانست و افزود: متاسفانه رژیم آل سعود با کشتار ۱۴۳ کودک بی گناه، این جنگ را «بازگشت به امید» نام گذاری است.

امام جمعه موقت بندرکیاشهر همچنین با اشاره به واقعه طبس گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان، انقلاب دوم بود که ارزش های آن کمتر از انقلاب سال ۵۷ نیست و در همین راستا آمریکا برای اینکه جوابی به این اتفاق داده باشد، حمله پنجه عقاب در صحرای طبس را تدارک دید که خداوند متعال نشان داد اگر بخواهد ملتی را نجات دهد حتی خاک های آن کشور هم سلاحی برای مقابله با دشمنان خواهد شد.

اختر دانش افزود: نظیر این اتفاقات برای سردمداران آمریکایی و صهیونیستی هشداری است که دیگر با گزینه های روی میز خود ملت سرافراز ایران را تهدید نکنند.

وی به رحمت الهی خداوند در ماه پربرکت رجب اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در این ماه بارش رحمت الهی به روی بندگان خدا شروع به باریدن می کند و در این ماه باید خودمان را به خداوند نزدیکتر کنیم تا از سعادت دنیا و آخرت بهره مند شویم.