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۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۷

کشتی آزاد جهان- قزاقستان

حسن یزدانی مقتدرانه شروع کرد؛ پیروزی تانک روس در گام نخست

حسن یزدانی مقتدرانه شروع کرد؛ پیروزی تانک روس در گام نخست

حسن یزدانی و رحمان عموزاد دو نماینده کشتی آزاد ایران در اولین روز مسابقات جهانی کشتی به مصاف حریفان خود رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی به میزبانی قزاقستان، در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ نفر شرکت کرده اند، حسن یزدانی در دور نخست به مصاف کیم از کره جنوبی رفت که در همان دقایق ابتدایی کشتی با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد.

یزدانی در دور بعد باید با آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن مبارزه می کند. احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین در گروه یزدانی قرار دارد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۳۲ نماینده دارد، رحمان عموزاد در دور نخست به مصاف موسایف از بلژیک رفت که با نتیجه پیروز میدان شد. عموزاد در دور بعد باید با برنده مبارزه کشتی گیران تانابه از ژاپن و دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه کشتی بگیرد. شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در گروه عموزاد قرار دارد.

عبدالرشید سعدالله‌یف دیگر کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم در گام نخست توانست حریف ازبکستانی حود را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد.

کد مطلب 6993342
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • ابوالفضل IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
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      حسن یزدانی باید حداحافظی می‌کرد با باخت مقابل تیلور روحیه خودشو به عنوان جنگنده باخته فکر کنم باز نتیجه نگیره البته برای طلا
      • بهرام IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
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        حتی برنز هم شاید نگیره...بنظر میرسه دوران قهرمانی حسن یزدانی عزیز به پایان رسیده. هر کشتی گیری یه دوره ی اوج داره که بالارفتن سن و سال کشتی گیر توان جسمانیش تحلیل میره، از طرفی حسن اقا تغییر وزن داد که زیاد هم نتیجه بخش نبوده. شوک باخت اخیرش مقابل تیلور هنوز حسن رو درگیر کرده و قبل از کشتی هایش با تیلور استرس شدیدی بهش وارد میشد.و در کل فشار زیادی را تحمل میکرد...حسن اقا بهتره خداحافطی کنه ،یه مدتی استراحت و بعدش با مربیگری به دنیای کشتی برگردد.

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