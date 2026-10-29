حسن یزدانی مقتدرانه شروع کرد؛ پیروزی تانک روس در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی به میزبانی قزاقستان، در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ نفر شرکت کرده اند، حسن یزدانی در دور نخست به مصاف کیم از کره جنوبی رفت که در همان دقایق ابتدایی کشتی با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد.

یزدانی در دور بعد باید با آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن مبارزه می کند. احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین در گروه یزدانی قرار دارد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۳۲ نماینده دارد، رحمان عموزاد در دور نخست به مصاف موسایف از بلژیک رفت که با نتیجه پیروز میدان شد. عموزاد در دور بعد باید با برنده مبارزه کشتی گیران تانابه از ژاپن و دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه کشتی بگیرد. شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در گروه عموزاد قرار دارد.



عبدالرشید سعدالله‌یف دیگر کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم در گام نخست توانست حریف ازبکستانی حود را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد.