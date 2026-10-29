رونمایی از ۲ کتاب واحد خاکدان در سالگرد درگذشتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این رویداد، همزمان با نخستین سالگرد درگذشت واحد خاکدان ۲ «آرتیست‌بوک» این هنرمند با عنوان «آشفتگی‌های منظوم» و «پایان یک روز فرخنده» به همراه مجموعه ای از آثار چاپ دستی توسط انتشارات M.M.bookly در گالری ایرانشهر رونمایی خواهند شد.

این ۲ «آرتیست‌بوک» در زمان حیات هنرمند قرار بود رونمایی شوند اما بیماری و درگذشت او موجب این تاخیر شد. در کنار رونمایی این ۲ کتاب، تعدادی چاپ دستی سیلک و اچینگ نیز روی دیوارهای گالری ایرانشهر به نمایش گذاشته می‌شود. بیانیه این نمایشگاه توسط هنرمند فقید واحد خاکدان نوشته شده است.

«پایان یک روز فرخنده» در قطع ۷۰ *۵۰ با تیراژ ٣٠ نسخه و چاپ اچینگ و کتاب «آشفتگی منظوم» با تیراژ ۵۰ نسخه چاپ سیلک اسکرین است. همه صفحه‌های این ۲ کتاب توسط واحد خاکدان امضا شده‌اند.

مازیار مصور رحمانی مدیر انتشارات M.M.Bookly در توضیح این آثار گفت: تکثیر اندیشه‌ها و تصورات هنرمندان و ثبت کردن در کتابی و یا ورقی و نگهداری از آن در طی زمان، به تدریج در صعود از یک منحنی تکامل و مشخص قرار گرفته است. تهیه کتابی با موضوع چاپ و هدف تکثیر آثار هنرمندان مشکلات خاصی دارد که ناشی از جایگاه ویژه این صنعت نو در جامعه هنری است. این صنعت گرچه از نظر پیشرفت تکنولوژی به سطوح بالا رسیده است اما بنا به ماهیت آن همچنان با عموم طبقات جامعه ارتباط نزدیک پیدا نکرده است. علاوه بر گستردگی طیف صنایع فعال درقلمرو چاپ و تکثیر، انتشار مجموعه‌هایی از آثار هنرمندان با تیراژ محدود در بسیاری از نقاط جهان مرسوم است.

وی بیان کرد: به دلیل ضرورت اهمیت چاپ دستی و ویژگی های آن از منظر هنرمندان و دنیای هنر از سری کتاب های به چاپ رسیده در M.M.Bookly کتاب های چاپ دستی هنرمندان است که تمام صفحات مجلد شده از این کتاب ها به صورت چاپ دستی و با استانداردهای جهانی این رشته از هنر در دسترس قرار گرفته است. مجموعه M.M.Bookly تنها مجموعه‌ای است که برای اولین بار درصدد ارائه کتاب‌هایی با تیراژ محدود به همراه اثر اصل از هنرمند، به این مهم پرداخته است.

مصور رحمانی عنوان کرد: علاوه بر گردآوری شاخص‌ترین آثار هنرمندان به شکل کتاب و مجموعه‌ها، با افزودن یک یا چند اثر اصل از هنرمند برای بالابردن سطح کیفی و ارزش افزوده برای هر جلد از محصولات خود این مهم را درنظر داشته‌ایم که دوستداران و خریداران با تهیه این کتاب‌ها یک اثر اصل از هنرمند را به مجموعه هنری خود می‌افزایند. بر این اساس با استفاده از کاغذ مرغوب، نوع چاپ، صحافی و بسته‌بندی منحصربه‌فرد با کیفیت‌ترین نسخ مجلد را به بازار هنر و دوستداران عرضه کرده‌ایم. بر این عقیده پایدار هستیم که تهیه کتاب ها و مجموعه های ارایه شده تنها افزودن آن به کتابخانه های شخصی نیست، بلکه به دست آوردن یک اثر هنری به شکلی خاص از هنرمند است.

مراسم رونمایی ۲ «آرتیست بوک» واحد خاکدان جمعه هشتم آبان ماه در گالری ایرانشهر به آدرس تهران، خیابان نجات‌الهی، کوچه ششم شماره ۱۵ روز جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برپا خواهد بود. همچنین نمایشگاه این رویداد تا ۱۹ آبان ماه ادامه خواهد داشت.