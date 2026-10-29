سازش یک پرونده در میز صلح نمایشگاه «روایت دادگستر» گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری اظهار کرد: یک پرونده قضایی با میانجیگری صلح‌یاران شورای حل اختلاف و گذشت اولیای دم، در میز صلح و سازش نمایشگاه «روایت دادگستر؛ از انقلاب اسلامی تاکنون» در گرگان به سازش ختم شد.

وی افزود: این پرونده مربوط به فوت یک نفر در جریان مرمت چاه عمیق بود که در زمان ورود صلح‌یاران، مراحل رسیدگی قضایی آن ادامه داشت.

رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان گفت: با توجه به وقوع حادثه در ماه محرم، دیه قانونی شامل دیه کامل به‌علاوه یک‌سوم آن بود و محکوم‌علیه توانایی مالی برای پرداخت مبلغ دیه، را نداشت.

وی گفت: با پیگیری و رایزنی صلح‌یاران شورای حل اختلاف، طرفین شامگاه گذشته در میز صلح و سازش این نمایشگاه حاضر شدند و با پادرمیانی انجام‌شده، اولیای دم به حرمت ایام فاطمیه، بخشی از مبلغ دیه را بخشیدند وسازش حاصل شد.

جعفری ادامه داد: با گذشت شاکیان، این پرونده پیش از صدور رای ، با سازش مختومه شد.

نمایشگاه «روایت دادگستر؛ از انقلاب اسلامی تاکنون» با شعار «سنگربان عدالت، خادم ملت و همنوا با ۴ هزار شهید استان گلستان»، همزمان با برگزاری کنگره چهار هزار شهید استان، در محوطه بیرونی دادگستری شهرستان گرگان برپا بود.

این نمایشگاه تا ششم آبان‌ماه، پذیرای شهروندان بود.