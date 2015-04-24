به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان دومین روز از سفر استانی خود به کرمانشاه پس از بازدید از شهرستان های مرزی قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب با سفر به شهرستان اسلام آباد غرب از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان بازدید کرد.

علی طیب نیا درنشستی که با حضور مسئولین شهرستان اسلام آباد غرب و سرمایه گذاران بخش خصوصی در منطقه ویژه اسلام آباد غرب برگزار شد، با فعالان اقتصادی این مجموعه دیدار و در خصوص مشکلات و چالش های آنان به گفتگو پرداخت.

درخواست مساعدت فرماندار اسلام آباد از وزیر اقتصاد

فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در این دیدار، با درخواست مساعدت از وزیر، خواستار تکمیل و بهره برداری کامل از منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب شد.

افشین کریمی افزود: این منطقه با داشتن فاصله ۵۰۰ کیلومتری از مراکز اقتصادی کشور و فواصل منطقی با استان های همجوار درغرب کشور بهترین موقعیت را برای سرمایه گذاری دارد.

وی از وزیر اقتصاد برای تامین منابع مالی و همچنین معرفی این منطقه به سرمایه گذاران مخصوصا در دو کارخانه پتروشیمی و تایر کرد درخواست مساعدت کرد.

منطقه ویژه اقتصادی زاگرس می تواند یکی از قطب های تولید کشور باشد

همچنین در این دیدار، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب با اشاره به آغاز به کار فعالیت این منطقه از سال ۸۹، گفت: به رغم همه تلاش هایی که برای رفع مشکلات منطقه ویژه اسلام آباد صورت گرفته، این مجموعه همچنان با مشکلات زیادی رو به رو است.

پروین رضایی گفت: منطقه ویژه اقتصادی زاگرس به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی بخش خصوصی در صورت تسریع در رفع کمبودها می تواند حمایت از تولیدات داخلی استان را تقویت کند و برای حدود سه هزار نفر از بیکاران و دانش آموختگان کرمانشاهی شغل ایجاد کند.

وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب با داشتن مجتمع فنی و حرفه ای، پتروشیمی، صنایع تبدیلی، طرح های متعدد در حوزه کشاورزی و همچنین در دستور کار داشتن پالایشگاه های متوسط نفت و ... می تواند یکی از قطب های اقتصادی کشور باشد.

همچنین در این دیدار مدیر عامل پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی زاگرس با ارائه گزارشی از ظرفیت های این مجموعه و آمادگی برای اشتغالزایی جوانان بیکار و تحصیلکرده، آخرین وضعیت پتروشیمی شهرستان اسلام آباد را تشریح کرد.

علی جلوند اظهار داشت: پتروشیمی شهرستان اسلام آباد با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد ریالی با مشارکت ۱۵ سرمایه گذار بخش خصوصی انجام می شود.

وی از وزیر اقتصاد و دارایی برای پتروشیمی اسلام آباد غرب درخواست کمک هزار میلیاردی داشت.