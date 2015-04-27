ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تساوی پرسپولیس مقابل سایپا با بیان مطالب فوق اظهار کرد: متاسفانه شرایط پرسپولیس هر روز بدتر می‌شود. من برانکو ایوانکوویچ را قبول دارم ولی قبلا هم گفته بودم که باید حمید درخشان را تا پایان فصل حفظ می‌کردند. با این وضعیت، برانکو هم سرخورده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی این روزها را کرده بود، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم چرا وقتی شفاف صحبت می‌کنیم، هیچ کس حرفمان را گوش نمی‌کند. من خادم (معاون وزیر ورزش) را قسم داده بودم. پرسپولیس با این شرایط به جایی نمی‌رسد. اگر حرف پیشکسوتان پرسپولیس را گوش می‌کردند الان تیم به اینجا نمی‌رسید.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان درباره حواشی پیام صادقیان و اخراج وی از سوی برانکو ایوانکوویچ هم گفت: واقعا نمی‌دانم چه بگویم. پیام باید زودتر از اینها اخراج می‌شد. این به نفع خودش هم بود. این بازیکن از نظر فنی خیلی مستعد است ولی به نظرم باید با روانشناس صحبت کند. این بازیکنان به فکر آینده خود نیستند و نمی‌دانند که این روزها خیلی زود تمام می‌شود.