باید جوانان را با حوزه های علمیه پیوند داد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز همایش طلبه های خواهر حوزه علمیه کوثر شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، علی حیدریان شهردار، محمد وصالپور رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین و مسئولان قضایی و انتظامی در این حوزه برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در این مراسم با اشاره به ظرفیت های بالای حوزه علمیه خواهران شهرستان ورامین اظهار داشت: حوزه علمیه خواهران به عنوان مهمترین مرکز پرورش طلاب علوم دینی خواهر از ظرفیت های بالایی در سطح شهرستان ورامین برخوردار است.

حوزه علمیه خواهران مرکز نشر معارف اسلامی است

امام جمعه ورامین افزود: امروز حوزه علمیه خواهران کوثر شهرستان ورامین به مرکزی برای نشر و گسترش فرهنگ و معارف ناب اسلامی بدل شده است و باید با ایجاد امکانات و انگیزه های لازم، زمینه حضور جوانان و علاقه مندان بیشتری را در این حوزه فراهم کرد.

وی ادامه داد: با تلاش اساتید وطلاب حوزه علمیه خواهران کوثر شهرستان ورامین، تعدادی از طلاب این حوزه در مسابقات مختلف علمی و پژوهشی در سطح کشور رتبه های برتر را به دست آوردند که این امر مایه مباهات و خرسندی است.

باید زمینه حضور جوانان در حوزه فراهم شود

محمودی ظرفیت حوزه علمیه خواهران کوثر شهرستان ورامین را بسیار قابل توجه دانست و گفت: شهرستان ورامین، شهرستانی انقلابی با مردمی متدین و ولایتمدار است و به همین خاطر می توان زمینه حضور جوانان بیشتری را در حوزه علمیه فراهم آورد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین یادآور شد: امروز که دشمن از تمامی امکانات و ابزارها برای ضربه زدن به اعتقادات ملت ایران استفاده می کند باید طلاب با حضور در مراسم و برنامه های مختلف نسبت به توطئه های دشمن هشدارهای لازم را داده و زمینه گسترش فرهنگ ناب اسلامی را فراهم آورند.

حوزه علمیه خواهران کوثر ورامین به عنوان تنها مرکز تبلیغی خواهران ورامین، با توجه ویژه امام جمعه ونماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین کار خود را از دو دهه قبل در ورامین آغاز کرد.