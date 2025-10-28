کیخا: طلاب باید مجهز به سلاح علم و بصیرت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی حوزه علمیه خواهران کوثر بندرلنگه صبح سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام علی‌اکبر کیخا امام جمعه شهرستان لنگه و تولیت این حوزه، معظمه رشیدی مدیر حوزه علمیه خواهران کوثر بندرلنگه و جمعی از اساتید و کادر آموزشی برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مختلفی از جمله ارتقای سطح علمی و پژوهشی طلاب، برنامه‌ریزی سال تحصیلی جدید، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تعامل مؤثر حوزه با جامعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حجت‌الاسلام علی اکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه در سخنانی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه نقش مهمی در گسترش معارف اسلامی دارند، گفت: حوزه علمیه باید در کنار آموزش‌های علمی، به پرورش اخلاقی و بصیرتی طلاب توجه ویژه‌ای داشته باشد تا بانوان طلبه بتوانند در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و خدمت به جامعه اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در شرایط امروز که جنگ شناختی و فرهنگی در جامعه گسترش یافته است، طلاب باید مجهز به سلاح علم و بصیرت باشند و در برابر شبهات فکری و اخلاقی، روشنگری کنند.

معظمه رشیدی مدیر حوزه گزارشی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی این مرکز ارائه داد و بر لزوم همکاری بیشتر با نهادهای فرهنگی شهرستان برای اجرای برنامه‌های تربیتی تأکید کرد.