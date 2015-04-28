به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله بیاتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه گرامیداشت روز شوراها اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم پس از انتخاب توسط مردم با ۱۹ رأی آقای دلبری را به عنوان شهردار قم انتخاب کرد اما پس از مدتی به دلیل بیماری وی تصمیم گرفتیم استعفای شهردار را قبول کنیم.

وی با اشاره به مراحل انتخاب شهردار جدید ادامه داد: شورا تلاش کرد این انتخاب در فضایی آرام و بدون حاشیه صورت بگیرد و در تمام مراحل انتخاب با استاندار محترم هماهنگ بودیم و نظرات وی را جویا می‌شدیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه شهردار قم با احتساب تمام جوانب انتخاب شده، ابراز داشت: تلاش کردیم در این امر هماهنگی لازم را با نماینده دولت داشته باشیم چراکه با اختلاف مشکلی حل نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین کاری که شوراها می‌توانند انجام دهند عمل بر اساس قانون است، گفت: فرصت نعمت‌گذاری به مردم یک نعمت است که باید قدردان آن باشیم.

بیاتی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر قم باید نسبت به قوانین و وظایفی که در قانون به عهده آنها گذاشته شده اشراف داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار قابل توجه است، گفت: امسال باید تلاش کنیم شعار همدلی و همزبانی بین ملت و دولت را مد نظر داشته باشیم.

شورا‌ها امین مردم هستند

مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه شوراها نماد اداره گروهی جامعه هستند، ابراز داشت: شورا‌ها امین مردم و نهادهای عمرانی، اجتماعی و خدماتی هستند.

علیرضا جواهر با اشاره به تقویت کمیته انطباق در دولت افزود: استاندار قم هیئت حل اختلاف را در استان قم تشکیل داده‌ است و موارد مختلف در آن بررسی می‌شود تا بهترین همکاری میان مدیریت استان و شوراها به وجود بیاید.

علی اصغر ابوالحسنی، رئیس شورای اسلامی استان قم هم در این جلسه از بی اعتنایی مسئولان استانی نسبت به اعضای شورای شهر انتقاد کرد.

در ادامه این جلسه نیز برخی اعضای شوراهای شهرها و بخش‌های قم دغدغه‌های خود را در سخنانی تشریح کردند.

مشکل اشتغال، خشکسالی، عدم حمایت بیمه‌ای از کشاورزان و ... از جمله مشکلاتی است که این افراد در این جلسه مطرح کردند.