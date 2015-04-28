دبیر جشنواره تئاتر فجر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است:



هنرمند گرامی، جناب آقای دکتر سعید اسدی؛ جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معتبرترین گردهمایی نخبگان هنر تئاتر ایران اسلامی، محملی سرشار از خلاقیت، تجربه، نشاط، شوق و امید بر صحنه پراعتبار تئاتر است؛ محملی که برای تمامی اهالی گرانقدر این هنر مردمی و مردم هنردوست کشورمان حائز جایگاهی شریف و برجسته است. از این رو مدیریت شایسته این رویداد، صرفاً در افق همدلی و همراهی هنرمندان، تشکیلات اداری و سایر نهادهای دخیل در حوزه تئاتر امکان‌پذیر خواهد بود و تخصص، تجربه و تعهد جنابعالی به عنوان «دبیر سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر» چشم‌انداز روشنی از برگزاری باشکوه و هدفمند این دوره از جشنواره را آشکار می‌سازد.

توجه ویژه به توان و استعداد ارزنده هنرمندان تئاتر در شهرستان‌های کشور با تمرکز و تأکید بر گروه‌های منسجم و فعال، اتخاذ رویکرد تعاملی با گروه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی تئاتر در راستای شناساندن توان واقعی تئاتر ایران به سایر کشورها و ایجاد امکان بهره‌گیری از تجربیات نوین ایشان، با برنامه‌ریزی و اقدام به هنگام در دعوت از آثار ارزشمند غیرایرانی، ایجاد زمینه مساعد حضور حداکثری هنرمندان شایسته تئاتر کشور از پیشکسوتان گرانقدر تا جوانان و دانشجویان خلاق تئاتر، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و رخدادهای جشنواره به جامعه تئاتری و مخاطبان، روزنه‌های روشنی خواهد بود به چشم‌انداز پرامید سی‌و‌چهارمین فجر تئاتر ایران.

امید که در سایه لطف و مهر خداوند هنرآفرین، با به‌کارگیری خرد جمعی اهالی شریف تئاتر کشور و صاحب‌نظران این حوزه در هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌انداز واقعی، روشن و حرفه‌ای برای این رویداد متین بین‌المللی پیروز و سربلند باشید.

سعید اسدی، متولد ۱۳۵۲ در کرمانشاه، دانش‌آموخته تئاتر و سینما، و مدرس دانشگاه‌، نمایشنامه‌نویس و پژوهش‌گر تئاتر است.

مدیریت مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران، عضویت در هیأت انتخاب سی‌امین جشنواره بین‌المللی فجر ۱۳۹۰، مدیریت گروه آموزشی نمایش دانشگاه سوره اصفهان، دبیر سرویس مقالات و ترجمه مجله صحنه، عضویت در شورای پژوهشی و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی، داور چندین دوره انتخاب کتاب سال و کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، داور و بازخوان چندین دوره از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی تئاتر فجر، سوره، ماه، حقیقت، تجربه و تئاتر دانشگاهی و داور نمایشنامه‌نویسی و نمایشنامه‌خوانی جشنواره دانشگاهی، بخشی از فعالیت‌های اجرایی سعید اسدی است.

اسدی همچنین مقالات متعددی منتشر کرده از جمله مقاله علمی پژوهشی «نشانه‌شناسی نام در نمایشنامه» در مجله هنرهای زیبا، مقاله علمی پژوهشی «درآمدی بر روایت‌شناسی نمایش با نگاهی به نظریه‌های متأخر روایت‌شناسی» در فصلنامه تئاتر، مقاله علمی پژوهشی «تکوین زیر میدان موج نوی تئاتر ایران» در مجله علوم اجتماعی دانشگاه تهران، «آسیب‌شناسی تئاتر دفاع مقدس» در مجله صحنه، «ون سان ونگوگ» در فصلنامه هنر و...

او راهنمایی دَه‌ها پایان‌نامه دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سینما و تئاتر را برعهده داشته است.

نگارش نمایشنامه‌های «سرود دوباره کلات»، «تیره مثل سوءتفاهم»، «تجیر بلور»، «بزرگراه»، «لیبرو می‌خشکد»، «سایه‌ دار بر دار»، فیلمنامه «بغض باویال»، «گیس‌های سوخته» و «نیمه تاریک ماه» و کارگردانی نمایش‌های «جزیره» اثر فوگارد، «سرود دوباره کلات»، «تکرار یک پرده» و فیلم‌های «تو برخوان و بر گوی با راستان»، «بازگشت» و «کافه»، از فعالیت‌های هنری اسدی است.

سی ‌و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، با دبیری سعید اسدی، بهمن‌ماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.