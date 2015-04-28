درخشش اثر فیلمساز كردستانی در جشنواره آمریكایی و هندی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور قادری فیلمساز جوان كردستانی از راهیابی فیلمش «می‌خورد بر بام خانه» به بخش پایانی جشنواره Boonies آمریكا خبر داد و گفت: این جشنواره از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آگوست سال جاری میلادی در آمریكا برگزار می‌شود.

به گفته تیموری «می خورد بر بام خانه» چندی پیش، لوح تقدیر فیلم داستانی جشنواره دانشجویی شكیاگو را هم از آن خود كرده است.

وی توضیح داد: جشنواره دانشجویی شكیاگو به آثار دانشجویان سراسر جهان اختصاص دارد و فیلم‌های زیر ۱۰ دقیقه را به نمایش و رقابت می‌گذارد.

این فیلمساز در پایان اظهار كرد: «می‌خورد بر بام خانه» همچنین در بخش پایانی دهمین جشنواره فیلم سفر هند كه در تاریخ ۴ سپتامبر سال میلادی جاری برگزار می‌شود، شركت دارد و با دیگر آثار این جشنواره به رقابت می‌پردازد.

«می خورد بر بام خانه» با حمایت حوزه هنری سنندج تولید شده است.