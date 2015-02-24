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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

«می‌خورد بر بام خانه» برنده جایزه ویژه سوئیس شد

«می‌خورد بر بام خانه» برنده جایزه ویژه سوئیس شد

فیلم كوتاه «می‌خورد بر بام خانه» محصول حوزه هنری كردستان، برنده جایزه ویژه جشنواره courtoujours سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم كوتاه «می‌خورد بر بام خانه» ساخته تیمور قادری فیلمساز جوان کردستانی در جشنواره courtoujours سوئیس با فیلم‌هایی از روسیه، فرانسه، تاجیكستان، بلژیک، پرتغال، مصر، مكزیک، سوئیس و... رقابت كرد و در ‌‌نهایت جایزه ویژه هیات داوران به همراه ۱۵۰۰ فرانک جایزه نقدی را از آن خود كرد. 

این فیلم پیش از این برنده جایزه بهترین كارگردانی جشنواره فیلم كوتاه دینی «رویش»، مدال برنز جشنواره جهان اسلام مالزی، بهترین فیلم جشن تصویر سال و برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره نماز همدان و جشنواره‌های متعدد دیگری نیز شده است. 

یازدهمین جشنواره courtoujours سوئیس از ۳۰ بهمن تا دوم اسفندماه در این کشور برگزار شد.

کد مطلب 2505817
عطیه موذن

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