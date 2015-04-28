به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سازمان سینمایی کشور امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت در حاشیه بازار فیلم فیلم تهران، پذیرای تهیه کننده ای از سینمای آذربایجان شده و در قالب این دیدار به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون فیلم های اسلامی و اهمیت توجه به این سینما پرداخت.

تهیه کننده فیلم «نبات» که محصول مشترکی میان ایران و آذربایجان است نیز دراین دیدار گفت: ساخت این فیلم تجربه موفقی بود که به ما ثابت کرد در ساخت فیلم های مشترک با ایران موفقیتی بیشتر حاصل شده و هزینه ای کمتر صرف می شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دراین دیدار عنوان کرد: ارتباطی طبیعی و منطقی میان ایران و آذربایجان وجود دارد و نمی توان این دو کشور را از هم جدا دانست. در بین هنرها نیز سینما رسانه ای تاثیرگذار به شمار می رود. در این میان همکاری کشورهای مسلمان برای ساخت فیلم های مشترک اهمیت بسیار دارد چرا که اگر این کشورها نباشند آمریکا و هالیوود سینمای ما را در معرض مخاطره قرار خواهند داد. اکنون نیز در کشورهای اروپایی ناراحتی زیادی بابت این موضوع وجود دارد که تحت تاثیر هالیوود سینمای آنها درحال از بین رفتن است.

رییس سازمان سینمایی در ادامه با تاکید بر پاکی سینمای ایران بیان کرد: اکنون تمام فیلم هایی که در سینمای ایران به نمایش در می آیند به گونه ای هستند که تمام اعضای خانواده می توانند با خیال راحت در کنار یکدیگر به تماشای آنها بنشینند.

ایوبی در ادامه با تاکید بر اهمیت فعالیت های مشترک میان ایران و آذربایجان بیان کرد: من مرد عملیات و کار هستم و اهل کاغذ نیستم بر همین اساس پیش از این نیز همکاری هایی با کشور شما داشته ایم و به عنوان مثال چندی پیش در آذربایجان یک کنسرت ایرانی برگزار شد که مورد توجه گسترده ای نیز قرار گرفت.

وی همچنین به توان ایران در حوزه دیجیتال اشاره کرده و از آمادگی ایران برای انتقال این تجربیات در قالب فعالیت های مدرسه ملی سینما و کارگاه های مختلف خبر داد.

تهیه کننده سینمایی «نبات» نیز در این نشست از حضورش در جشنواره فیلم فجر ابراز خرسندی کرد و گفت: ما اعتقاد داریم که اگر ارتباطات مشترک نباشد سینما رشد نخواهد کرد. بر همین اساس تاکنون علاوه بر ایران فیلم مشترکی را هم با ترکیه و روسیه تولید کرده ایم که البته تجربه کار با ایران برای ما تجربه ارزشمندی بود و از این پس ترجیح می دهیم به جای کشورهای اروپایی با ایران همکاری داشته باشیم.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد در آینده شرایطی ایجاد شود تا فیلمسازان ایرانی در آذربایجان به برگزاری هفته های فیلم و کارگاه بپردازند.

این تهیه کننده در ادامه صحبت های خود بیان کرد: میدانیم که اکنون مسلمانان جهان تحت ظلم هستند و در این شرایط اگر ما بتوانیم با یکدیگر هماهنگ و متحد باشیم می توانیم اقدامات قابل توجهی دراین زمینه داشته باشیم.

موشفیق حاتم اف در پایان گفت: سینماگران مسلمان می توانند گام های مهمی برای معرفی و نمایش فرهنگ اسلامی برداشته و این فرهنگ را به دنیا صادر کنند.

همچنین ایوبی در بازار فیلم بخش بین‌الملل فیلم فجر در دیدار با ناصر سعیداف رئیس شرکت فیلمسازی تاجیکستانی، گفت: امیدوارم شرایط مناسب برای همکاری میان سینمای ایران و تاجیکستان از جمله ایجاد شرایط تحصیل گروهی فیلمسازان تاجیک در ایران فراهم شود.