روایت ۵ مرد و یک بازی در قاب تصاویر «پنج تا پنج»

به گزارش خبرنگار مهر، «پنج تا پنج» اولین تجربه سینمایی تارا اوتادی است، نگارش فیلمنامه «پنج تا پنج» توسط ماهان حیدری انجام شده است. این فیلم، برداشتی آزاد از نمایشنامه «پنچری» نوشته فردریش دورنمات آلمانی است که اولین بار توسط زنده یاد حمید سمندریان به فارسی برگردانده شد.

«پنج تا پنج» داستان مردی را روایت می کند کهبه دلیل سانحه‌ رخ داده برای اتومبیلش در جاده ای دور افتاده، مجبور می شود از ساعت ۵ عصر تا ۵ صبح را در منزل ۴ پیرمرد به صبح برساند. پیرمردان شرط اقامت مرد در آن خانه را حضور وی در بازی معمول خود دانسته و از وی می خواهند در بازی‌شان شرکت کند. مرد پس از مخالفت اولیه و کش و قوس های فراوان به اجبار شرط را پذیرفته با آنها وارد بازی می شود.

رضا کیانیان، شمس لنگرودی، علی اصغر شهبازی، تورج نصر و محمدعلی دیباج از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل «پنج تا پنج» عبارتند از کارگردان: تارا اوتادی، نویسنده، انتخاب بازیگر و مجری طرح: ماهان حیدری، مشاور هنری: رضا کیانیان، تهیه کننده: سعید اسدی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، مدیر صدابرداری: عباس رستگار پور، طراح گریم: علیرضا خورشید، طراح صحنه و لباس: امیر احدزاده، مدیر تولید: علی درخشنده، مدیر تدارکات: مقصود میرهاشمی، تدوین: مهدی سعدی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، موسیقی: بهزاد عبدی، اجرا: ارکسترناسیونال اکراین، عکاس:علی نیک رفتار، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی.

اکران این فیلم از ۵ اردیبهشت در گروه سینمایی «هنر و تجربه» آغاز شد.