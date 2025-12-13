افزایش ۳ درصدی مصرف برق در خراسان جنوبی؛ پیک بار رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بخشایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مصرف برق در ۱۸ روز ابتدایی آذرماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در هفته سوم این ماه، علیرغم انجام تعمیرات در کارخانه سیمان، رشد یکدرصدی مصرف ثبت شده که بخشی از آن ناشی از افزایش استفاده از تجهیزات گرمایشی برقی است.
بخشایی با بیان اینکه پیک بار همزمان استان نیز از ۲۷۴ مگاوات در سال گذشته به حدود ۲۷۸ مگاوات رسیده که حاکی از رشد یکدرصدی است، افزود: پیک بار تابستان امسال در تاریخ ۱۶ تیرماه با رقم ۳۷۱.۶ مگاوات ثبت شد که بیش از دو درصد نسبت به سال قبل رشد نشان میدهد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: متوسط مصرف روزانه در بخش صنایع هزار و ۲۴ مگاواتساعت بوده که تقریباً بدون رشد و مشابه سال گذشته است.
بخشایی اظهار داشت: با این وجود، مصرف انرژی در تعرفه صنعتی از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریورماه، ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مصرف در بخش کشاورزی با حدود ۱۱۳۲ مگاواتساعت، رشد ۳.۲ درصدی داشته است، گفت: همچنین مصرف چاههای آب کشاورزی ۱.۷ درصد و در تابستان ۶ درصد افزایش نشان میدهد.
بخشایی ادامه داد: مصرف مشترکان عمومی ۶۷۷ مگاواتساعت و مصرف ادارات ۸۹ مگاواتساعت ثبت شده است.
وی بیان کرد: از دستگاههای اجرایی خواستاریم با مدیریت مصرف انرژی در ساعات کاری و کاهش روشنایی غیرضروری، در کنترل مصرف نقش مؤثری ایفا کنند.
