نصب ۸۰هزار کنتور در واحدهای طرح مسکن ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، ذوالفقار مهدی‌زاده با بیان این‌که طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن است، اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۰، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است که با اصلاحات بعدی به حدود ۲.۵ میلیون واحد کاهش یافت که از این میزان، یک میلیون واحد مربوط به مسکن روستایی است که دولت موظف به تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب آن‌ها نیز است.

او با اشاره به عملکرد صنعت آب و فاضلاب در این طرح افزود: تا امروز برای ۸۰ هزار واحد مسکونی، کنتور آب نصب شده و ۸۵ هزار واحد دیگر آماده نصب هستند و ۳۵ هزار انشعاب فاضلاب نصب و ۵۳ هزار انشعاب نیز آماده نصب است که بیانگر پیشرفت قابل توجه در اجرای تعهدات این بخش است.

معاون مهندسی توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که از ابتدای اجرای طرح تاکنون بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان (۱۹ همت) در پروژه‌های زیربنایی هزینه شده، خاطرنشان کرد: این اعتبارات صرف احداث تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، ایستگاه‌های پمپاژ، منابع تأمین و مخازن ذخیره آب و نیز شبکه‌های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شده است.

مهدی‌زاده در ادامه از برنامه‌ریزی برای افتتاح بیش از ۹۱ هزار واحد مسکن در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: در بیش از ۸۰ درصد این واحدها، زیرساخت‌های آب و فاضلاب تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است، به‌گونه‌ای که صنعت آب و فاضلاب در میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملکردی پیشرو و فراتر از برنامه داشته است.

معاون مهندسی توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ها افزود: برای اجرای کامل زیرساخت‌های ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۲۵۰ همت) اعتبار مورد نیاز است که از این میزان، بیش از ۸۳ همت سهم وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب است و مابقی از محل منابع استانی (استانداری) و صندوق ملی مسکن تأمین خواهد شد.