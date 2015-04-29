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۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۳۹

کنگره آمریکا امروز طرح تجزیه عراق را بررسی می‌کند

کنگره آمریکا امروز طرح تجزیه عراق را بررسی می‌کند

نمایندگان کنگره آمریکا امروز با هدف مقدمه‌چینی برای تقسیم عراق طرحی را بررسی می‌کنند که به موجب آن کُردها و سنی‌ها به عنوان دو کشور مستقل به رسمیت شناخته خواهند شد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سومریه نیوز، نمایندگان کنگره آمریکا امروز چهارشنبه به طرحی درباره به رسمیت شناختن کُردها و سنی ها در عراق به عنوان دو کشور مستقل رأی گیری خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، در صورتی که این طرح به تصویب برسد ایالات متحده آمریکا از این پس با کُردها و اهل تسنن در عراق به عنوان دو کشور مستقل تعامل خواهد کرد.

گفتنی است، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سال گذشته به صورت کاملا آشکار از طرح «دولت فدرال» در عراق حمایت کرده و آن را به مصلحت مردم این کشور دانست.

این طرح هم اکنون در محافل سیاسی عراق به ویژه در پارلمان این کشور جنجال برانگیز شده و بسیاری از نمایندگان عراقی آن را دخالتی آشکار در امور داخلی کشور خود تلقی می کنند.

کد مطلب 2565156

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