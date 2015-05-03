به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار سید ضیاء الدین حزنی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد عالی هجرت و افتتاح پروژه های محرومیت زدایی که با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان سپاه و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سپاه پاسداران در کنار ماموریت های محوله در زمینه محرومیت زدایی و رسیدگی به امور روستاها نیز خود را مسئول می داند تا بتواند با نیروهای دلسوز و متعهد خود در فقر زدایی نیز مشارکت کند.

حزنی بیان کرد: مهمترین اولویت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه کشور اجرای طرح های کوچک، زودبازده، عام المنفعه، فـاقد پیچیدگی های فنی و تخصصی و حتی الامکان قابل اجراء توسط ساکنان بومی است زیرا معتقدیم این کار می تواند در راستای برقراری امنیت پایدار و کارآمدی نظام تعیین کننده باشد.

وی گفت: فعاليتهاي محروميت زدايي بیشتر در نقاط دورافتاده، فوق العاده محروم، مرزي و حساس انجام مي شود و در این راستا ساخت مسجد و حوزه علمیه هرجا که لازم باشد در اولویت قرار دارد.

حزنی یادآورشد: ورود قرارگاه به عرصه هاي محروميت زدايي نبايد به شكلي مطرح شود كه نزد افكار عمومي قرارگاه مسئول محروميت زدايي شناخته شود و توقع از آن بالا رود بلکه درکنار سایر دستگاه های خدمات رسان که وظیفه این کار را بر عهده دارند ما نیز خود را مسئول مشارکت در کارهای عمرانی می دانیم و با همه وجود در آن سهیم می شویم.

این مسئول اظهارداشت: استحكام در ساخت و سازها، توجه به كیفيت، اقتصادي بودن قيمت پروژه ها و پرهيز از نگاه انتفاعي در اجراي پروژه ها همواره مورد توجه قرار می گیرد و از مسئولان هم انتظار داریم به نیروهای بسیج سازندگی به عنوان پیمانکار نگاه نکنند.

دبیر قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی سپاه کشور تصریح کرد: فعالیت های عمرانی، امدادی، آموزشی، فرهنگی از جمله عرصه های فعالیت قرارگاه محرومیت زدایی است که تلاش می کنیم این روند همچنان ادامه یابد.

انعقاد یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان قرارداد سازندگی در استان قزوین

این مسئول ضمن تشکر از همکاری استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی با بسیج سازندگی گفت: در استان قزوین بیش از یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان قرارداد سازندگی منعقد شده و تاکنون یک میلیاردو ۸۷۵ میلیون تومان آن پرداخت شده اما ظرفیت این استان بسیار بالاست و می توان طرح های بیشتری را عملیاتی کرد.

وی گفت: در روستاهای استان قزوین ۳۹ پروژه اجرا شده که ساخت ۱۴ مسجد، سه خانه بهداشت، ۱۵ غسالخانه، یک مجموعه ورزشی، یک پل، مرمت یک امامزاده، ساخت دو گلزار شهدا و هفت خانه عالم و سه مرکز اورژانس روستایی از جمله طرح های اجرا شده است.

حزنی یادآورشد: در صورت همکاری استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی آمادگی کامل داریم تا طرح های نیمه تمام عمرانی در روستاها و مناطق محروم استان قزوین را با سرعت بیشتری تکمیل کنیم.