آرمان آرین، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار نخستین رمان براساس اوستا و بندهش خبر داد و افزود: «پَتِش خوارگر»، واژه‌ای است که امروز به صورت «سوادکوه» درآمده و نامی باستانی در جغرافیای ایران است که به مازندران امروزی مربوط می‌شود. اما در این رمان، نام شخصیت نخست کتاب است.

نویسنده سه‌گانه «پارسیان و من» که به بازآفرینی داستان‌های شاهنامه پرداخته گفت: شاهنامه به صورت یک کل منسجم داستانی، روایت خودش را از ماجرای ایران یافته بود و من در «پارسیان و من» به بازآفرینی آن پرداختم اما اوستا چنین نیست. این کتاب، در درجه نخحست به صورت یک کتاب مذهبی شناخته می‌شود و دوم این‌که داستان‌هایش منسجم نیست و قرار هم نبوده که داستان‌ها منسجم باشد چون کارکرد قصه‌گویی نداشته و نسک‌های بسیاری از آن در طول تاریخ ناپدید شده است.

به گفته آرین در سه‌گانه «پَتِش خوارگر»، فضای حاکم بر جهان اوستا، به‌ویژه یشت‌ها و وندیداد گرفته شده و شخصیت‌های ریز و درشت، گمنام و پرنام، مینوی و گیتوی همگی در کنار هم و در قالب یک داستان واحد و بسیار پرماجرا منسجم شده‌اند. از این منظر، داستان سه‌گانه تازه است.

به گفته نویسنده سه‌گانه «پَتِش خوارگر»، در این رمان، چکیده همه فضاها، حس‌ها، شخصیت‌ها، مکان‌ها، اسطوره‌ها و حماسه‌های درون اوستا و افزون بر آن بندهش که کامل‌کننده بخش‌های نایاب داستانی اوستاست نیز در آن لحاظ شده‌اند.

آرین در «پَتِش خوارگر»، نیز همچون «پارسیان و من» به بازآفرینی دست زده؛ رمانی که او نوشته گرچه بر بستر اوستا و بندهش جاری شده اما در کلیت خود تازه است. شخصیت‌های اصلی داستان هم نو هستند ولی در کنار آنها، شخصیت‌های اوستا نیز حضور دارند.

نویسنده «پَتِش خوارگر»، این رمان را مهم‌ترین و برجسته‌ترین کار خود هم از نظر روایی و ماجرایی هم به جهت فرهنگی و هم به لحاظ حجمی و نثری دانست. جلد نخست این سه‌گانه با عنوان «حماسه سرآغاز» و در 420 صفحه از سوی نشر افق منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران ارائه می‌شود.

جلد دوم سه‌گانه «اشوزدنگهه» با عنوان «اهریمنان یکه‌تاز» نیز در نمایشگاه کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. «اهریمنان یکه‌تاز»، عنوان دومین جلد مجموعه سه جلدی «اشوزدنگه» است. مجموعه‌ای‌که تاریخ ایران را روایت می‌کند و تنها به داستان‌های اوستا نمی‌پردازد.

به گفته آرمان آرین نویسنده مجموعه «پارسیان و من»، «اشوزدنگهه»، نام شخصیتی است كه در اوستا و كتاب‌های پهلوی از آن نام برده شده است؛ شخصیتی اسطوره‌ای که دوره‌های مختلف تاریخی را زیسته و ازروزگار سیلک(شش هزار سال پیش) به دوره معاصررسیده است. معنی لغوی «اشوزدنگهه» به معنی انسان درستکار و حق‌جوی است و آرین با تألیف این كتاب سعی دارد اسطوره‌ جدیدی را براساس ویژگی‌های این شخصیت خلق كند.