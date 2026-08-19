لغو مرحله دوم رزمایش مشترک میان آمریکا و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو کره جنوبی اعلام کرد که قرار بود رزمایش میان آمریکا و این کشور طی ۲ مرحله در تاریخ های ۱۷ و ۲۱ اوت و همچنین ۲۳ و ۲۷ اوت برگزار شود.

بر اساس این گزارش، رزمایش مذکور سناریوی حمله کره شمالی به کره جنوبی و حمله متقابل کره جنوبی را بازسازی می کرد.

منابع آگاه اعلام کردند که نظامیان آمریکایی و کره ای روز ۱۸ اوت یک نشست فوق العاده برگزار کردند و تصمیم گرفتند مرحله دوم این رزمایش را لغو کنند.

یک منبع در وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که بعد از برگزاری مرحله نخست رزمایش، نیروهای آمریکایی خارج خواهند شد و بر سر راهی برای اجرای رزمایش لغو شده توافق شده است.

رئیس جمهور کره جنوبی ⁠پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های مشترک، تلاش خود را برای بازیابی کنترل مستقل ارتش این کشور از آمریکا در صورت جنگ تجدید کرده و خواستار پیشرفت سریع‌تر در دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای شده است.

پیشتر ترامپ به پنتاگون دستور داد تا رزمایش‌های مشترک نظامی این هفته با کره جنوبی را به طور قابل توجهی کاهش دهد و گفت که رابطه بسیار خوبی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد.