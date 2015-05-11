به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی جی ای اُ، نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان فردا برای دیدار و مذاکره با رییس جمهور افغانستان به این کشور سفر خواهند کرد.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان و ژنرال رحیل شریف فرمانده ارتش این کشور فردا سه شنبه به پاکستان خواهند رفت.

در این دیدار که به دعوت رسمی اشرف غنی رییس جمهور افغانستان انجام خواهد شد، قرار است نواز شریف با اشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان دیدارهای جداگانه ای داشته باشد.

در بیانیه سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان آمده است: دیدار مشترک سران دو کشور موجب تقویت زمینه های همکاری مشترک فیمابین شده و تلاش های دو کشور همسایه جهت برقراری امنیت، ثبات و صلح پایدار در منطقه را بیشتر خواهد نمود.

در جلسه امروز مسولین بلندپایه پاکستان که به ریاست نواز شریف برگزار شد، بر گسترش روابط پاکستان با افغانستان تأکید و درخصوص انجام این سفر تصمیم گرفته شد.