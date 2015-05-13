موسیقی به صورت آکادمیک به جوانان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اژدری از نام آشنایان خوش ذوق ارکستر پادراماد کشورمان در گفتگوی اختصاصی با مهر اظهار داشت: یکی از اهداف مهم ما راه اندازی گروه آموزش موسیقی آکادمیک با چهارچوب های استاندارد و قوانین جاری کشور برای تمامی هنرجویان است.

وی با تاکید بر اینکه هر موفقیتی دارای فراز و نشیبهای بسیاری است، افزود: به اعتقاد بنده برای اینکه بتوان در همه مراحل زندگی در مسیر درستی قدم برداشت مستلزم داشتن قلبی رئوف و اعتماد به نفسی بالا است تا درآینده به واسطه همین سختی ها فرد بتواند برای جامعه مفید واقع شود.

این استاد هنر پادر اماد با اشاره به سابقه فعالیت هنری خود افزود: زمانی وارد عرصه موسیقی شدم که هشت سال بیشتر نداشتم و علاقه شدید به موسیقی، مسیر موفقیت و درخشندگی را برای مراحل حرفه ای هموار کرد.

رهبر گروه موسیقی ارکستر پادراماد ادامه داد: در سال۸۱ اولین گروه موسیقی بنام پاییزان که تنها پنج نوازنده داشت را تشکیل دادم و همین روند را با انگیزه بالا همچنان ادامه دادیم تا اینکه سال ۸۴ با توجه به شرایط موجود توانستیم اولین اجرای خود را در جشنواره موسیقی آموزشگاهی با بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

اژدری یاد آور شد: به رغم میزان علاقمندی بنده به هنر موسیقی و از طرفی مشاهده این میزان علاقه ازسوی اساتید و با حمایت استاد گرامی خانم ندا وزیری که معلم پیانوی من بود، این هنر در من کشف شد و باعث گشوده شدن دنیای جدیدی برای فعالیت هنری بنده در حوزه موسیقی بود.

وی با یاداوری دوران ابتدایی کار خود نیز گفت: به علت کم سن و سال بودنم در آن سال ها به هر کسی که کمی دارای سواد و قدرت نوازندگی بود درخواست همکاری برای شرکت در گروه را می دادم ولی بیشتر افراد درخواست ما را رد میکردند و این کار تا جایی ادامه یافت که خودم تصمیم گرفتم که گروه خود را با افراد آماتور در موسیقی تشکیل دهم.

این استاد علم موسیقی در ادامه خاطر نشان کرد در اغلب اجراهایی که به سرپرستی خودم بود، روی صحنه رفتم و از آنجائیکه از همه حاضرین کوچکتر بودم توانستم به جایگاه و حق واقعی خود برسم.

این موسیقی دان بیان داشت: در سال ۸۷ برای تحصیلات دانشگاهی در رشته مرمت بناهای تاریخی به شهرستان محمود آباد ( مازندران) رفتم و خوشبختانه توانستم با لطف و عنایت خدا با رتبه دوم فارغ التحصیل شوم.

وی تصریح کرد: در دوسالی که در شهرستان محمود آباد بودم از موسیقی غافل نبودم و با تلاش و حمایت عوامل و اساتید دانشگاه موفق شدیم ارکستر پاپ در دانشگاه نیما را احیا کنیم تا اینکه همین گروه سال ۸۹ بود که بر روی صحنه رفت و روح تازه ای در کالبد موسیقی این شهر دمیده شد.

اژدری دوران سربازی را یک پیشرفت دیگر در زمینه علم موسیقی برشمرد و گفت: در طول خدمت سربازی برای شرکت در کنکور سراسری تلاش بسیار کردم و بیشتر ساعات را درس می خواندم تا در سال ۹۲ در دانشگاه هنر تهران در رشته نوازندگی سازهای جهانی توانستم موفق به تحصیل در رشته موسیقی شوم و درحال حاضر زیر نظر اساتید عالی رتبه کشور همچون نیلوفر بدریکوهی، رضا طاهری، تقی ضرابی، مهدی قاسمی، دکتر عسگری و ... علوم مختلف موسیقی را در زمینه نوازندگی ، آهنگسازی ، رهبری کر و ارکستر را طی می کنم.

وی با اشاره به مفهوم کلی ارکستر پادراماد و معیار اصلی آن اظهار داشت: در چهاردهم فروردین ماه سال ۹۳ در ابتدا با نام پیانوفورته را رهبری کردم که سرپرستی این گروه نیز برعهده سید محمد حسینی بود و در نوع خود بی نظیر بود.

اژدری همچنین مفهوم اصلی پادراماد را به معنی سرزمین با شکوه ایران خواند که در ارگانهای مربوطه به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد : در حال حاضر نزدیک به ۴۰ نفر از ۹ سال تا ۳۵ سال و با سابقه یک تا بیست سال در زمینه اجرا و موسیقی مشغول به همکاری هستند و همه یک هدف دارند آن هم اجرا برای یک صدا بودن.

گفتنی است این ارکستر آماده برگزاری اولین اجرای خود در یکم تا سوم خرداد ماه همزمان با سالگرد آزادسازی خرمشهر در فرهنگسرای اندیشه است.