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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۹

تداوم ناآرامی‌ها در سوریه؛ حمله عناصر جولانی به حومه درعا

تداوم ناآرامی‌ها در سوریه؛ حمله عناصر جولانی به حومه درعا

در ادامه درگیری های داخلی و ناآرامی های سوریه، حومه شمالی درعا شاهد وقوع درگیری و تنش بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، شهر انخل واقع در حومه شمالی درعای سوریه روز گذشته شاهد وقوع تنش های امنیتی و درگیری در پی حمله عناصر وابسته به رژیم جولانی به یک خانه بود.

بر اساس گزارش های منتشر شده، همزمان با یورش عناصر مذکور به این خانه، خودروی این عناصر هدف قرار گرفته و به آتش کشیده شد.

همچنین گزارش شده که در این درگیری تعدادی از غیرنظامیان سوری زخمی شدند. حمله عناصر رژیم جولانی به یک گروه به نام بهجه الوادی باعث تشدید درگیری ها و کشته شدن یکی از اعضای این گروه شد.

رژیم جولانی در بخش شرقی شهر انخل منع آمد و شد اعلام کرد.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن جولانی در این کشور، هنوز آرامش و ثبات در سوریه مستقر نشده است.

کد مطلب 6919810

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هدف اسراییل نا آرامی در سوریه ،اختلاف در لبنان. در عراق وووو دولتها نباید در زمین اسراییل بازی کنند ،به راحتی با پنبه سرشون داره میبرن

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