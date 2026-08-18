بازسازی ۱۱ مکان ورزشی لرستان بعد از جنگ رمضان

فرهاد دیناروند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی به اماکن ورزشی لرستان، اظهار داشت: لرستان یکی از استانهایی بود که بیشترین خسارت را در این جنگ تحمیلی متحمل شد.
وی با بیان اینکه ۲۱ سالن ورزشی لرستان در شهرستانهای کوهدشت، رومشکان، چگنی و خرمآباد دچار خسارت شدند، گفت: با حمایتهای مدیریت ارشد استان، هفت سالن ورزشی در خرمآباد و سه سالن ورزشی در کوهدشت را بازسازی کردیم.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، افزود: همچنین اداره ورزش و جوانان در شهرستان رومشکان شهر چغابل بازسازی شد.
دیناروند، گفت: مابقی سالنهای ورزشی خسارتدیده نیز با حمایتهای مجدد وزیر ورزش و جوانان و همچنین استاندار لرستان بازسازی خواهند شد.
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