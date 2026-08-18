اعمال قانون ۱۴۶ هزار تخلف پلاک در پایتخت از ابتدای ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، با اعلام آمار بیش از ۶۰۳ هزار فقره اعمال‌قانون تخلفات پلاک در سال گذشته، گفت: پوشش و مخدوشی پلاک فقط یک تخلف راهنمایی و رانندگی نیست، بلکه در بسیاری از موارد مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم سنگین نظیر سرقت و حتی قتل است و برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی حبس ۶ ماه تا یک سال را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه پلاک وسیله‌ی نقلیه به‌عنوان یک سند رسمی و هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود، اظهار داشت: هرگونه دستکاری، پوشش با ماسک، تلق یا اشیای دیگر و مخدوش‌سازی اعداد و ارقام پلاک، به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

سرهنگ کشیر با تفکیک ابعاد این تخلف، افزود: پوشش و یا دستکاری پلاک دو بُعد دارد؛ بُعد نخست، تخلف راهنمایی و رانندگی نظیر فرار از طرح ترافیک، عبور از چراغ قرمز و دورزدن دوربین‌های نظارتی است، اما بُعد پنهان و خطرناک‌تر آن، ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای چون سرقت و جرایم خشن است که متأسفانه برخی افراد با این اقدام، قصد پنهان‌سازی هویت خود را دارند.

وی در خصوص آمار تخلفات پلاک گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۳ هزار فقره اعمال‌قانون برای تخلفات پلاک ثبت شده که سهم موتورسیکلت‌ها بیش از ۲۵۶ هزار فقره بوده است. همچنین در همین بازه، ۳۰۴ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت ملزم به رفع‌اثر پوشش پلاک شده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنک کشیر با ارائه آمار سال جاری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز، بیش از ۱۴۶ هزار فقره تخلف پلاک اعمال‌قانون شده که بیش از ۶۱ هزار مورد مربوط به موتورسیکلت‌ها و ۸۷ هزار دستگاه نیز شامل رفع‌اثر پوشش پلاک بوده است.

وی تأکید کرد: سهم تخلفات پوشش پلاک در میان موتورسواران به‌مراتب بیشتر از خودروها است و این زنگ خطری برای نظم شهری محسوب می‌شود.

سرهنگ کشیر در خصوص اینکه چرا برخی با وجود امکان خرید مجوز طرح ترافیک، اقدام به پوشش پلاک می‌کنند، تصریح کرد: کسی که قصد ورود قانونی به طرح ترافیک دارد، با تهیه مجوز وارد محدوده طرح می‌شود؛ بنابراین افرادی که پلاک خود را می پوشانند و یا مخدوش می‌کنند، قطعاً در برخی موارد اهداف پنهان و غیرقانونی دارند که عمدتاً زمینه‌ساز جرایم جدی‌تر است. پلیس با این تخلفات برخورد خواهد کرد و این افراد حتماً در دام قانون گرفتار می‌شوند.

وی در ادامه با اعلام دو طرح عملیاتی پلیس راهور تهران در کنار دیگر طرح های پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: طرح نخست، برخورد قاطع با تخلفات توقف ساکن به‌ویژه در هسته‌ی مرکزی شهر و توقف خودروها در پیاده‌روها بویژه در خیابان‌های شهید مطهری و شهید بهشتی است که موجب سلب آسایش عابران پیاده و ایجاد ترافیک در سطح شهر می‌شود. طرح دوم، برخورد با تردد موتورسیکلت‌ها در خطوط ویژه است که این خطوط صرفاً برای اتوبوس‌های تندرو و خودروهای امدادی در نظر گرفته شده و هرگونه تردد موتورسیکلت در آن ممنوع است.

سرهنگ کشیر در ادامه با تأکید بر اینکه نظم ترافیکی، نیازمند مشارکت همگانی است، از شهروندان خواست: اگر جای پارک مناسبی در دسترس نیست، از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنید تا هم از اتلاف وقت جلوگیری شود و هم سیمای شهر دچار آشفتگی نگردد.

وی خطاب به موتورسواران هشدار داد: خطوط ویژه، امنیت مسیر را برای خودروهای امدادی و اتوبوس های تند رو فراهم می‌کند؛ لطفاً برای حفظ جان خود و دیگران، از تردد در این مسیرها خودداری کنید .

سرهنگ کشیر در پایان گفت: بدانید که پلیس با جدیت تمام، طرح‌های برخورد با تردد موتور سیکلت سواران در خطوط ویژه، تخلفات پلاک و توقف‌های ساکن را تا حصول نتیجه‌ی مطلوب ادامه خواهد داد.