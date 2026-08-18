به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر سابق اطلاعات نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد که نه آمریکا و نه اروپا نمی توانند به اوکراین برای پیروزی مقابل روسیه کمک کنند.

وی اضافه کرد: هیچ قدرت نظامی یا ساختار رزمی وجود ندارد که بتواند اوضاع را در اوکراین تغییر دهد. آمریکا عملا اعتراف کرده که نمی تواند هیچ کاری برای پیروزی اوکراین انجام دهد. آنها مجوز تولید موشک های پاتریوت و دستیابی به تکنولوژی های حساس را به اوکراین نمی دهند چرا که هیچ کسی به اوکراینی ها اعتماد ندارد.

ریتر بیان کرد: اروپایی ها نیز نمی خواهند موشک های پاتریوت را از انبارهای خود خارج کرده و به اوکراین بفرستند. آنها نیز این کشور را رها کرده اند.

وی تصریح کرد: آمریکا و اروپا می دانند که با گذشت زمان، اوکراین خود را در شرایط بی ثبات تری خواهد یافت؛ زمستان سرد، بدون برق، سوخت، گاز، غذا و بدون هیچ چیز دیگری در راه است.