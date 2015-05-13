پیکر چهار شهید گمنام وارد بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در استان بوشهر صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: امروز نیز همچون گذشته شاهد حضور گسترده و پرشور مردم استان بوشهر در آئین استقبال از شهدا هستیم.

احمد موحد ادامه داد: امروز مراسمات استقبال از شهدای گمنام در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می شود و مراسم خاکسپاری این شهدا نیز فردا در شهرهای دلوار و بندر امام حسن برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این شهدا در هنگام شهادت بین ۱۷ تا ۲۲ سال سن داشته‌اند، اضافه کرد: این چهار شهید در عملیات‌های والفجر مقدماتی، خیبر و تک دشمن در مناطق فکه، مجنون و زبیدات به شهادت رسیدند.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون ۹۵ شهید گمنام در استان بوشهر خاکسپاری شده است، افزود: با حضور این چهار شهید در استان، جمع شهدای گمنام استان بوشهر به ۹۹ شهید خواهد رسید.

وی به میزبانی دانشگاه پیام نور و مرکز تربیت معلم بنت‌الهدی بوشهر از دو شهید گمنام اشاره کرد و ادامه داد: مراسم استقبال از شهدا عصر امروز در دیلم برگزار می‌شود و امشب به بندر امام حسن منتقل می‌شوند تا مراسم وداع برگزار شود.

موحد بیان داشت: در شهرستان تنگستان نیز مراسمات مختلفی با حضور شهدا برگزار می شود و شهر دلوار و روستاهای پهلوان‌کشی، لیلک و خورشهاب میزبان این شهدا خواهند بود.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در استان بوشهر افزود: این چهار شهید ساعت هشت صبح فردا در دلوار و بندر امام حسن خاکسپاری می‌شوند.

لازم به ذکر است که آئین استقبال از شهدای گمنام در بوشهر با حضور استاندار بوشهر، امام جمعه بوشهر و تعدادی از مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد.