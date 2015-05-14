خیر اهل آشخانه منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی، با اشاره به این که اجرای طرح های عمرانی و فعالیت های فرهنگی نیازمند مشارکت بیشتر خیران و واقفان است، اظهار کرد: خیران باید سعی کنند وقف های جدید خود را بر اساس نیازهای روز جامعه انجام دهند.

وی با بیان این که یکی از نیازهای روز جامعه شامل فعالیت های فرهنگی و حوزه های علمیه، حوزه آموزش، بهداشت و درمان و ... است، افزود: تلاش متولیان اوقاف استان نیز این بوده که با مشاوره وقف، واقفان را به سمت اجرای وقف هایی منطبق با نیازهای روز جامعه ترغیب کنند.

حجت الاسلام سهرابی در ادامه با اشاره به این که در این راستا روز گذشته همزمان با برگزاری نشست وقف و حوزه علمیه در شهرستان مانه و سملقان، یک خیّر اهل این شهرستان منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه کرد، اضافه کرد: علی انگیزه، خیّر مانه و سملقانی یک باب منزل مسکونی خود را برای کمک به حوزه علمیه حضرت بقیه الله الاعظم(عج) شهر آشخانه، مرکز شهرستان مانه و سملقان وقف کرد.

وی با بیان این که منزل مزبور دو طبقه بوده و ۴۵۰ متر مربع زیربنا دارد، اظهار داشت: بر اساس قیمت گذاری کارشناسان، این موقوفه بیش از شش میلیارد ریال ارزش دارد.

حجت الاسلام سهرابی با اشاره به این که این موقوفه، بزرگترین و از نظر مادی باارزش ترین وقفی است که تاکنون با نیت کمک به رونق حوزه های علمیه خراسان شمالی به ثبت رسیده است، افزود: در مجموع ۱۸ موقوفه مربوط به حوزه های علمیه در این استان وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی با اشاره به این که در حال حاضر در شهرستان های هشت گانه استان بیش از چهار هزار و ۶۶۰ موقوفه با حدود ۹ هزار و ۲۰۰ رقبه وجود دارد، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۸۰ وقف جدید در این استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرکز و شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی ۱۴ مدرسه علمیه عادی و یک مدرسه علمیه تخصصی فعال است و در سال تحصیلی جاری ۸۵۰ طلبه مرد و ۴۰۰ طلبه زن به صورت بلندمدت و سفیران هدایت در این مدارس مشغول تحصیل هستند.