آموزش و پرورش بیشترین فراوانی شکایت را در دیوان عدالت اداری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی قربانی ظهر امرور در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: قرار داشتن آموزش و پرورش به سبب فراوانی در تعداد نیست بلکه به سبب جامعه هدف بالا است.

وی عمده شکایات واصله در طی سال گذشته در سیستان و بلوچستان را آموزش و پرورش با حدود یک هزار شکایت عنوان کرد و افزود: در طی این بازه زمانی، عمده مطالبات فرهنگیان هزینه مهدکودک بوده است.

وی افزود: همچنین در حوزه تامین اجتماعی ۱۴۶ پرونده، در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۰ پرونده، در حوزه وزارت نیرو ۸۰ پرونده، در وزارت کشور ۶۸ پرونده و ۵۳ پرونده نیز در حوزه بهداشت و درمان در طی سال گذشته از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری وارد گردیده است.

قربانی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ۱۱۵ هزار پرونده ورودی به شعب دیوان در سال ۹۲ به کمتر از ۱۰۰ هزار پرونده در سال ۹۳ رسیده است.

معاون قضائی در امور شعب و استان های دیوان عدالت اداری کشور تعاملات و گفتگو با مدیران در خصوص اجرای قانون، اعطای حقوق مردم و بررسی و دستیابی به راه حل های مناسب را از عمده دلایل کاهش پرونده ها در طی سال گذشته عنوان کرد.

وی با اشاره به راه اندازی دفاتر استانی در کشور به جهت مشاوره به مردم گفت: مردم بدون مراجعه به دفاتر استانی دادخواست ندهند و با حقوقدانان مشورت کنند تا حقی ضایع نشود.