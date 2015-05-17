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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

«عصر خمینی» بررسی می‌کند

رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با جنبش‌های آزادی‌بخش جهان

رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با جنبش‌های آزادی‌بخش جهان

جدیدترین قسمت برنامه تلویزیونی «عصر خمینی» با موضوع رویکرد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مواجهه با جنبش‌های آزادی بخش جهان، از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «عصر خمینی» عنوان مجموعه‌ای است ترکیبی و گفتگومحور که سعی دارد مخاطبان خود را با سیره رفتاری و عملی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) آشنا کند و در این میان سراغ کسانی می‌رود که در روزهای پیش از پیروزی انقلاب یا سال‌های نخست پس از پیروزی نهضت، همراه امام بوده‌اند یا در جریان فعالیت‌های ایشان قرار داشته‌اند.

برنامه عصر خمینی

در این قسمت از برنامه تلویریونی «عصر خمینی» که فردا روی آنتن می‌رود، حاجی محمدزاده با بهره‌گیری از صحیفه نور امام خمینی (ره) به بیان دیدگاه‌های توحیدی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی درباره جنبش‌های آزادی بخش جهان می‌پردازد.

برنامه عصر خمینی

قسمت بیستم برنامه تلویزیونی «عصر خمینی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا رضائیان ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از شبکه افق پخش می‌شود و تکرار آن ساعت ۲۲ همان شب و ساعت ۸ و ۱۲ روز بعد خواهد بود.

کد مطلب 2582507

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