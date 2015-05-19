آدم ربایی در مکزیک بار دیگر قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، حداقل سی نفر از تاریخ ۹ ماه می میلادی به این سو در ایالت «گوئرو» کشور مکزیک ناپدید شده اند.

تمامی افراد مفقود شده متعلق به شهر«چیلاپا» هستند و گفته می شود همکاری پلیس محلی با باندهای مافیایی و قاچاق مواد مخدر در ناپدید شدن آنها نقش داشته است.

گفته می شود که حدود ۳۰۰ مرد مسلح با ورود به شهر مردم را در مقابل چشم مسئولین دستگیر کرده اند.

از ماه جولای ۲۰۱۴، حداقل ۲۰۰ نفر از این شهر ربوده شده اند. شهرداری چیلاپا یکی از همدستان اصلی قاچاقچیان مواد مخدر تلقی می شود.

ایالت گوئرو در ماه اکتبر سال گذشته صحنه اعتراضات گسترده به خاطر ناپدید شدن ۴۳ دانشجوی مکزیکی بود. در این ایالت میان سیاستمداران محلی، پلیس و اعضای باندهای جرایم سازمان یافته روابط عمیقی وجود دارد.