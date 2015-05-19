به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که فناوری تولید برق با استفاده از توربین های بادی طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد و از جهات مختلف به عنوان فناوری دوستدار محیط زیست شناخته می شود اما حتی این توربینها نیز معایب خاص خود را دارند.

تولید سر و صدای زیاد، غول پیکر بودن و تحت تأثیر قرار دادن چشم انداز محیط اطراف و در نهایت احتمال وارد آمدن آسیب به پرندگان و حیوانات از مهمترین معایب توربین های بادی غول پیکر به شمار می آید.

اما حالا طرح اولیه نسل جدیدی از توربین های بادی ارایه شده که در آنها دیگر خبری از پره های بزرگ نیست و در عوض ستون های بلند توخالی در مزارع تولید برق به روش بادی نصب می شود که با جریان یافتن هوا از درون آن، قطعات مغناطیسی نصب شده در نزدیکی پایه ها به حرکت درآمده و از این طریق برق تولید می شود.

یکی از مزایای این فناوری جدید تعداد بسیار کم قطعات متحرک است که این خود به افزایش بهره روی توربین کمک می کند.

البته باید پذیرفت که تولید برق به این روش در مقایسه با توربین های بادی رایج در سطح پایین تری صورت می گیرد اما هزینه نگهداری از توربین های جدید به میزان قابل توجهی کمتر از نمونه های فعلی است.

از آن گذشته با نصب آنها در مزارع و چمن زارها، چشم انداز محیط اطراف چندان تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

این فناوری جدید که تحت عنوان Vortex معرفی شده در آینده نزدیک وارد مرحله تولید تجاری خواهد شد.