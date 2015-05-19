به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای آل سعود همچنان به تجاوز وحشیانه خود به ملت بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان آخرین حملات علیه مردم یمن، توپخانه های آل سعود منطقه «الملاحیظ» واقع در استان صعده را زیر آتش گرفتند.

از سوی دیگر، جنگنده های سعودی نیز منطقه «بیت الاحمر» واقع در استان «حجه» را طی چند نوبت هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

بر اساس اعلام رسانه های یمنی، منطقه «حرض» در استان حجه نیز هدف حملات توپخانه ای سعودیها قرار گرفت.

این تحولات در حالی است که «احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف ضد یمن در سخنانی اعلام کرده بود که توقف حملات علیه این کشور در صورت تسلیم حوثیها صورت خواهد گرفت.