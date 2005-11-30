مرتضي مميز تيماردار گرافيك ايران بود

محمد احصايي، نقاش، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب درباره مرحوم مرتضي مميز گفت: "اگر امروز شاهد رشد تكاملي حوزه گرافيك هستيم تماما به يمن زحمات اين استاد دلسوز و گرانقدر است. وجود تشكلهايي نظير انجمن گرافيك و ... مديون كوششهاي مداوم مميز و همقطاران و همدورهايهاي اوست."
وي افزود: "گرچه سخنپراكني درباره مميز فراوان است، اما با نگاه به كارنامه فعاليتهاي چندين ساله وي ميتوان دريافت كه وي هنرمندي بود كه به واسطه حضورش در دانشكده هنرهاي زيباي تهران، در فرهنگ گرافيك ما بسيار تاثير گذاشت."
احصايي تصريح كرد: "گرافيك در ايران به دو بخش قبل از مميز و بعد از مميز تقسيم ميشود. از زماني كه مرتضي مميز براي تدريس به دانشكده هنرهاي زيبا وارد شد، اين رشته رنگ و هويت مخصوصي به خود گرفت. در حقيقت چهرهاي كه در حال حاضر از حيطه گرافيك در ايران ترسيم شده، تماما مديون نوآوريها وابداعات اين استاد گرانقدر است. او موفق شد با تلاشهاي پيگير وعاشقانه در رشد اين رشته تحولي عظيم ايجاد كند."
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه آيا سير آموزشي مميز توانست به تربيت شاگرداني نظير وي منجر شود گفت: "قطعا با روش تعليم مميز در حوزه گرافيك، شاگردان خوبي تربيت و به تكامل رسيدند، اما دقت داشته باشيد كه طيف و اندازه هر فرد بستگي به ظرفيت او دارد. گرچه بعد از مميز شاگردانش قصد داشتند يا دارند راه او را در حوزه گرافيك ادامه دهند، اما واقعيت اين است كه هيچ كس نميتواند جاي او را در اين عرصه پر كند. همين قدر بدانيد كه رد پاي مميز همچنان در گرافيك ايران تاثيرگذاربوده و خواهد بود."
اين نقاش نامي و معاصر ادامه داد: "مرتضي مميز الگوي مطلوب و مناسبي براي شاگردان خود بود. شايد به اين خاطر كه توانست هويت جديدي به رشته گرافيك ببخشد. استاداني نظير مميز با متدهاي غربي به تدريس اين رشته در دانشگاهها پرداختند. اين درست است كه رشته گرافيك در بدو تولد به واسطه غرب به ايران وارد شد، اما در مراحل بعدي مميز و ساير استادان اين رشته با پرداختهاي شرقي و بخشيدن نگاه ايراني و معناگرا به اين رشته در تقويت آن كوشيدند. اگر به رسالههاي دانشجويان كه در همين زمينه زير نظر مميز نوشته ميشد نگاه كنيد ميبينيد كه درونمايه هفتاد درصد اين رسالهها و پاياننامهها در ارتباط با نقوش و فرهنگ ايراني به خصوص معماري ايران باستان بعد از تيموري بود. اين نشان ميدهد كه گرافيك گرچه از غرب به مملكت ما وارد شد، اما در اشكال محلي، ارزشي ديگر به خود گرفت."
وي خاطرنشان كرد: "مميز موفق شد با نگاه نوگرايانه و ابداعاتي كه در اين رشته به وجود آورد، عنوان پدر گرافيك معاصر را كسب كند. تنوع و گستردگي از مولفههاي بارز كاري اين استاد بزرگوار بود. او با حمايتها و دلسوزيهايي كه براي اين رشته انجام ميداد، به نوعي تيماردار رشته گرافيك ايران به شمار ميآمد."
نظر شما