فضاهاي آموزشي ايران " اضطراب زا " هستند

دكتر ناصر قاسم زاده روان شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري " مهر" ، فضاي آموزشي نامناسب را يكي از علت هاي ترك تحصيل بسياري از دانش آموزان و دانشجويان ايراني عنوان كرد.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: هرچند محيط آموزشي آرام و داراي امكاناتي نظير نور، صدا و تجهيزات و... استاندارد از جمله موارد اوليه و ضروري يادگيري مناسب است اما متاسفانه طي دو دوهه اخير اين موارد مهم در ساخت مكان هاي آموزشي به فراموشي سپرده شده است.

وي با تجربه اي بالغ بر 20 سال مشاوره در بخش هاي مختلف آموزش و پرورش ، تصريح كرد: امكانات فضاي آموزشي تاثير مستقيم بر يادگيري دارد و اين در حالي است كه توجه به آلودگي صوتي ، بيش از حد گرما ، منجر به استرس و سرماي مختل كننده تمركز در كلاس هاي درس ، توسط مسئولان ناديده گرفته مي شود.

اين روان شناس افزود: ميزان اضطراب دانش آموزان و دانشجويان ايراني ناشي از فضاي اضطراب زايي است كه در آن مشغول به تحصيل هستند و چنانچه اين اضطراب در محيط هاي آموزشي از بين نرود تبعات منفي آن در جامعه نمود خواهد يافت.

قاسم زاده فضاي نامناسب محيط جديد را عامل مهم براي ريزش تحصيلي دانش آموزان در تغييير مقطع تحصيلي ( از دبستان به راهنمايي و دبيرستان ) عنوان كرد و گفت : چنانچه فضاهاي آموزشي به استاندارهاي لازم دست پيدا نكنند رغبت تحصيل در ميان جوانان و نوجوانان كاهش خواهد يافت.