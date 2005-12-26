تاثير قصه گويي بر كودكان بررسي مي شود

به گزارش مهر، اين مقالات كه ازميان بيش از130 عنوان مقاله با موضوعات قصه ، قصه گويي و اثرات آن انتخاب شده است بعد ازظهر روز ششم دي ماه در سالن مديريت و برنامه ريزي اصفهان خوانده خواهد شد.

در اين بخش ابتدا مقاله اي با عنوان قصه گويي آموزشي و قصه گويي كتابخانه اي توسط دكتر احمد شعباني ارايه مي شود و پس از آن كيارخ معطر مقاله خود را با عنوان بيبليوتراپي ، پروين بصيرپور با عنوان قصه گوي پيوندي بين قصه، قصه گو و قصه شنو، مرضيه اربابان با عنوان استفاده از قصه در فرآيند مشاوره اي و ناهيد باتواني با عنوان قصه و ملاك هاي انتخاب آن قرائت خواهند كرد.

در همين روز همچنين مقاله هاي رضا همايي با عنوان بررسي تاثير قصه گويي بر هوش هيجاني كودكان پيش دبستاني ، مرتضي جزايري با عنوان تاثير تربيتي قصه گويي در نظام آموزشي، راحله لالي با عنوان استفاده از تخيل شنوندگان، عباس حداديان با عنوان اثرات قصه گويي و منيژه خاني با عنوان نقش قصه در قرآن كريم در نهمين جشنواره قصه گويي و شعرخواني مراكز كانون دراصفهان ارايه خواهد شد.

داوران اين بخش شامل جعفر ابراهيمي ، سرور پوريا، ملك چيذري، علي خانجاني و اسدالله شكرانه در پايان اين جشنواره چهار مقاله را به عنوان مقالات برتر برخواهند گزيد.

نهمين جشنواره قصه گويي مراكز كانون روز چهارم دي ماه در اصفهان آغاز شده است و تا هفتم دي ماه ادامه مي يابد .