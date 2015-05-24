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۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

با حکم قبادی؛

معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی منصوب شد

معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی منصوب شد

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی حکمی معاون پژوهشی این پژوهشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی حکمی حجت الاسلام سید سجاد علم الهدی را به عنوان معاون پژوهشی این پژوهشگاه منصوب کرد.

علم الهدی پیش از این رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد بوده است.

کد مطلب 2759071

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