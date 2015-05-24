معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی قبادی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی حکمی حجت الاسلام سید سجاد علم الهدی را به عنوان معاون پژوهشی این پژوهشگاه منصوب کرد.

علم الهدی پیش از این رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد بوده است.