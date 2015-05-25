محمد آفریده مشاور مدیر شبکه مستند درباره همکاری با تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: من از سال ۵۸، یک سال بعد از انقلاب اسلامی ۵۷، به اتفاق دوستانم از جمله حاجی میری، کمال تبریزی، ابراهیم حاتمی کیا، عزیزالله حمیدنژاد، رضا مقصودی، محمود ارژمند و اسماعیل رحیم‌زاده و... در مرکز اسلامی فیلمسازی آماتور وابسته به تلویزیون مشغول بودیم. بیش از اینکه ما دنبال سینما باشیم، سینما ما را پیدا کرد و انقلاب به ما حرکت و برکت داد.

وی افزود: اولین فیلم من در گروه کودک و نوجوان شبکه یک که مدیریت آن با آقای ناصر عنصری بود، پخش شد. این انیمیشن درباره جابربن حیان یکی از شاگردهای امام جعفر صادق (ع) که پدر علم شیمی است تولید شده بود. این همکاری ادامه داشت و من چند فیلم کوتاه و سریال ساختم و همچنین چند فیلمنامه سینمایی نوشتم. در این سال‌ها مدام در سینما و تلویزیون در حال جابجایی بودم.

همکاری با مدیر فعلی شبکه مستند در پرس‌تی‌وی

مدیرعامل اسبق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درباره همکاری این روزهایش با شبکه مستند و مشاوره دادن به مدیر آن یادآور شد: من آقای امیر تاجیک را بیشتر به عنوان یکی از مدیران خوش فکر شبکه پرس تی وی می‌شناختم. چند بار هم جلساتی در این شبکه در خصوص تولید فیلم مستند و ظرفیت‌های آن داشتیم.

آفریده تأکید کرد: همه می‌دانیم سینمای مستند سینمایی اصیل و ریشه‌ای است. هنر بی واسطه‌ای که می‌تواند بسیاری از حقایق را مطرح کند و آگاهی‌بخش باشد. اگر مستند در جامعه رواج پیدا کند شکیبایی بیشتر می‌شود و این فرمایش امام علی (ع) است که با افزایش آگاهی در جامعه شکیبایی افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: سینمای مستند به جامعه نگاه می‌کند و ما اگر آن را احیا کنیم انگار مردم را مقابل کتابخانه عظیمی گذاشته‌ایم که حقایق بسیاری در آن وجود دارد. سینمای مستند جستجوگر واقعیت‌ها و رسیدن به حقایق است. البته این جستجو ریاضت، صبوری، تحمل، شجاعت، تزکیه و توکل می‌خواهد.

تبدیل شبکه مستند به خانه مستندسازان ایران اسلامی

عضو اتاق فکر شبکه مستند با بیان اینکه برنامه‌سازی صرف در این شبکه یک آفت است، تصریح کرد: شبکه مستند، باید شبکه‌ای خلاق باشد تا بتواند مخاطبان بیشتری را جذب کند. مساله‌ای که در سال پیش هم اعلام شد، تبدیل شبکه مستند به خانه مستندسازان ایران اسلامی است. اگر این ارتباط با مستندسازان متعهد و خلاق به خوبی تعریف نشود، آن طراوت، تازگی و بالندگی از شبکه می‌رود.

آفریده تأکید کرد: با توجه به سرعت تحولات و شرایط منحصر به فرد منطقه و جهان، به برنامه‌ریزی جدی، قوی و رو به جلو، برای همه عرصه‌ها مخصوصا حوزه فرهنگ نیاز داریم. من بارها تاکید کرده‌ام که «ما فرصت تاخیر نداریم». مدیران آگاه و دلسوز می‌بایست همواره در تلاش و حرکت مداوم برای خدمت خالصانه باشند. مقام معظم رهبری در جایی می‌فرمایند بهترین راه مبارزه با دشمن، خدمت به مردم است. باید با کار و تلاش مداوم و صادقانه و عاقلانه فرصت‌ها را از دست ندهیم و بدانیم طبق گفته امام (ره) «ارزش هر کاری پیش خدا محفوظ است».

وی در پایان اعلام کرد: باید تلاش کرد شبکه مستند، شبکه‌ای مهم، تاثیرگذار و مرجع باشد.